¸½Ìò´ÆÆÄ¤Î¡ÖË½¹ÔÂáÊá¡×¤Ë¤è¤ë¼­Ç¤¤È¤¤¤¦Âç·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿µð¿Í¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤°Ê¾å¤Ë´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¿·´ÆÆÄ¡×¿Í»ö¤À¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Ê¤«¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖºÇ°­¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ©»Ò¤ÈÁÇ¿¶¤ê¤ä¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿°¤ÉôÁ°´ÆÆÄµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬Ì¼¤Ø¤ÎË½¹Ô¤ÇÂáÊá¡£¡ÖÅÁÅý¤¢¤ëµð¿Í·³¤ÎÌ¾Á°¤ò±ø¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¼­Ç¤¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢µð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼