ゴンチャ「もちmochi抹茶」が登場！ 国産抹茶100％使用のデザート感覚で楽しめるドリンク
台湾ティーカフェ「Gong cha（ゴンチャ）」は、12月26日（金）から、本格的な抹茶と紅白のトッピングで新年気分を盛り上げるデザートティー「もちmochi抹茶」を、全国の店舗で発売する。
【写真】おもちパールがとろける！ 冬にぴったりのホットも
■セットで楽しめる「抹茶フィナンシェ」も
今回発売される「もちmochi抹茶」は、国産の抹茶を100％使い、香りを最大限に引き出した抹茶ミルクティーに、やわらかくもちもちの「おもちパール」とミルクフォームをトッピングしたデザートティー。
ラインナップは、本格抹茶をデザート感覚で楽しめるアイスと、おもちパールがとろけるような食感を堪能できるホットを用意。いずれも、縁起の良い3色の組み合わせが見た目にも新年にぴったりなドリンクに仕上がっている。
また、ひとくちごとに抹茶の豊かなコクと旨みがじゅわっと広がる「抹茶フィナンシェ」が登場。抹茶ならではの奥深い風味とふくよかな香りにあずきがやさしい甘さを添える、上品で調和のとれた味わいとなっている。
