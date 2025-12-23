FRUITS ZIPPERといえば、大みそか放送の第76回NHK紅白歌合戦に初出場。グループにとって2025年は飛躍の年となったが、ここにきて、メンバーに体調不良が続出している。12月20日にはイメージカラーが黄色の早瀬ノエル（21）がオンラインサイン会＆ビンゴ大会を欠席。また、21日にはオレンジの鎮西寿々歌（27）がオンラインの特典お渡し会を欠席したのだ。

いずれも体調不良が原因と発表されており、ファンの間では《昨日のノエちゃんに続いておすずも欠席か。人気出て毎日激務やからね》といった心配の声がXに広がっている。紅白という大一番を前に、ファンは気が気ではないだろうが、グループが「売れたがゆえの体調管理の難しさ」に直面していると指摘するのはスポーツ紙芸能デスクだ。

「ご想像のとおり、文字通り、寝る暇もなくなるからです。大みそかの紅白に加え、前日の30日はレコード大賞に生出演。翌26年の元日は収録ながら『芸能人格付けチェック』へも出演と、FRUITS ZIPPERは今、フル稼働状態ですからね。しかも、予兆はすでに出ていたんです。グループが大きく飛躍し始めた今年の6月に異変が起きた」

今をさかのぼること半年。6月6日に、イメージカラーが赤の月足天音（26）が特典お渡し会を体調不良で欠席。これをきっかけに、月足は9月10日まで約3カ月にわたって芸能活動を休止していた。復帰の際には、ファンから《このまま辞めちゃうんじゃないかと心配したが、戻ってきてくれてよかったわ》といった声も上がるなど、グループ活動の継続を危ぶむ向きもあったほどだった。

この頃からスケジュールの過密ぶりを心配されてきたFRUITS ZIPPERだが、「言葉は悪いですが、人気アイドルの“通過儀礼”のようなものと言えなくもない」と、週刊誌芸能記者はこう指摘する。

「似たような経過をたどった女性アイドルグループとして『NiziU』が挙げられますね。2020年12月のCDデビュー前の同年中から大きく注目されていたNiziUですが、CDデビュー直前にはメンバーが相次いで過労による体調不良になり、ファンを心配させました。波に乗っているがゆえのハードスケジュールで、人気がある程度定着し、忙しさが一段落するまでは駆け抜けるしかない。次々と新たなグループがデビューするアイドル戦国時代を生き残っていけないというのが実情です」

年明けになったら、少しは休めるのか。ファンは年末年始もヤキモキさせられそうだ。

