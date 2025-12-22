１１人組ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」のＣＯＣＯＲＯ、ＲＡＮ、ＳＨＩＺＵＫＵ、ＫＯＫＯＮＡが今月３１日をもって脱退し、所属事務所の専属マネジメント契約を満了することが２２日、事務所の公式サイトで発表された。脱退理由については明記されていない。

サイトでは「ファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます」と記され、「ＭＥ：Ｉのメンバーとして、活動に尽力してくださったＣＯＣＯＲＯ、ＲＡＮ、ＳＨＩＺＵＫＵ、ＫＯＫＯＮＡに心より感謝申し上げます」としていた。

ＭＥ：Ｉは２０２３年２月１６日、日本最大級のサバイバルオーディション番組初のガールズ版「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ＪＡＰＡＮ ＴＨＥ ＧＩＲＬＳ」で勝ち抜いた１１人で結成。昨年４月１７日にデビューを果たした中、勢いそのまま同年のおおみそかに行われた「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」に出演もする快挙を成し遂げた。

一方で、メンバーの体調不良が相次ぎ、昨年７月にＴＳＵＺＵＭＩが体調不良のため、活動を休止。同８月には「適応障害」と診断されたことを公表した。そして今年３月からＣＯＣＯＲＯが体調不良で、７月にはＲＡＮが「精神的疲弊」で、ともに休養入り。その後、ＴＳＵＺＵＭＩは、８月３１日に復帰していた。

また１０月にはＳＨＩＺＵＫＵが所属事務所の「規定に反する事案が発覚」したとして活動休止を発表。

ＫＯＫＯＮＡは今月１３日、１４日に有明アリーナで行われた、グループ初のアリーナツアーのアンコール公演まで出演していた。最後には「今年でこの公演が最後になるのはすごい寂しいけど、今年もこうやってＹＯＵ：ＭＥ（ファンネーム）と冬を過ごせて本当に幸せな時間だった」と感慨深げに振り返り、ファンへ「逆に私たちも支えてもらってるので本当にいつも感謝してます！」と感謝を語っていたが突然の卒業となった。

関係者によればグループは今後７人で活動を継続していくという。