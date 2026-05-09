タレントのマツコ・デラックスが、8日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜午後8時）に出演。退院後の初飲酒を振り返った。マツコは今年2月に首の手術を受けて入院。同番組の収録に2カ月ぶりに復帰した。この日は、お笑いコンビのタイムマシーン3号、宮下草薙が群馬の名店や宿を紹介する企画を放送。1カ月ほど酒を断っていたという草薙航基が久々に飲酒し、酔ってタイムマシーン3号の2人に絡むシーンが放送され