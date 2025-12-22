この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「信じられない美味さだ！」初来日の外国人が日本の刺身に衝撃、そのリアクションに注目

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、日本に着いたばかりの外国人を観光案内しホテルまで送迎する企画「FREE RIDE」の動画を公開。今回は、初来日だというイタリア出身の外国人カップルをもてなした。



動画は、Jukia氏が空港で出会った外国人男性と女性を車に乗せ、東京・お台場を案内するところから始まる。男性は日本のアニメが大好きで、「日本に来るのが夢だった」と語る。お台場では巨大なガンダム立像の変形パフォーマンスに「オーマイガッ！なんて大きさなんだ」と驚き、偶然開催されていた祭りでは日本の伝統的な踊りに見入った。



その後一行は居酒屋へ。梅酒で乾杯し、お通しを「美味しいね」と味わうなど、日本の食文化に興味津々の様子だ。そして、メインの刺身盛り合わせが運ばれてくると、その豪華さに「オーマイガッ！」と再び歓声が上がる。初めて食べるというカツオの刺身を口にした男性は、言葉を失いながら「信じられない美味さだ。人生で一番うまい刺身だ」と大絶賛。女性も「おいしい！」と日本語で感動を伝えた。その後も牛すじ煮込みや揚げ豆腐、へぎそばなどを堪能し、そのすべてに「Buonissimo!（とても美味しい）」と満面の笑みを見せた。



食事の後には、デザートとしてたい焼きを初体験。定番のあんこやカスタードに加え、さつまいも、栗の4種類を食べ比べ、「最高だ！」と日本のスイーツも満喫した。日本の文化と食に触れ、終始感動しきりだった二人。一日を振り返り、男性が「本当に最高で夢みたいだ」と語るなど、日本の「おもてなし」が心に深く刻まれたようだ。



