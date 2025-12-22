この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

パニック障害の配達員が明かす“Uber Eats”という選択肢 なぜ「この仕事ならできた」のか？その理由に迫る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「パニック障害の私でもできた仕事はUber Eatsでした」と題した動画を公開。パニック障害を抱えながらフードデリバリーの仕事ができた自身の経験を語り、同じ悩みを持つ人に向けて新たな働き方の可能性を示した。



動画の冒頭でレクター氏は、約2年前にパニック障害を発症した経緯を説明。始まりは飲食店での食事中、突然「血の気が引く感じと強烈な吐き気」に襲われたことだったという。当初は体調不良と考えていたが、症状は1週間後、さらに2～3日に1回と頻度を増していき、最終的には「毎日吐き気に襲われる状態」になったため病院を受診し、パニック障害と診断されたことを明かした。



現在も月に1度通院し、服薬治療を続けているというレクター氏。自身の症状について、パニック障害の典型的な発作はなく、主に吐き気であると説明。特に飲食店や公共交通機関のような「密集場所」では今も吐き気を催すことがあると語った。



そのような状況下でも、Uber Eatsの仕事は続けることができたという。その理由として、レクター氏は4つの点を挙げた。まず、人と対面せずに「WEB上だけで登録できる」手軽さ。次に、体調に合わせて「好きな時間に仕事開始・終了ができる」柔軟性。さらに、免許がなくても「自転車でも配達できる」参入のしやすさ。そして最も大きいのが、基本的に一人で行動するため「人と密集する機会がほとんどない」ことだと分析した。



最後にレクター氏は、自身の経験を踏まえつつも、Uber Eatsは「ピークタイムに稼働できないと稼げない」といった注意点も正直に伝えた。その上で、パニック障害で仕事に悩む人々にとって、フードデリバリーが選択肢の一つになり得ることを示唆し、動画を締めくくっている。