高市早苗・首相の台湾有事を巡る「存立危機事態」答弁後、日中関係は緊迫の度を増している。そんななか、中国の日本に対する"ある工作"が明らかになった。しかも、それを暴露したのは他ならぬ日本の前駐中国大使だったのだ。外務省も巻き込み大騒動となったその工作の全貌について、本誌・週刊ポストは北京の日本料理店店主から貴重な証言を得た――。【前後編の前編】

【写真】中国の劉勁松・アジア局長が“ポケットに手を突っ込みながら”、外務省の金井正彰・アジア大洋州局長と話す姿が話題に

地下に潜んで大使の会話を聞く

中国は高市首相の台湾有事発言に対して批判のボルテージを上げ、国連安全保障理事会では中国の国連大使が、「時代に逆行する許しがたい発言」と撤回を求めた。

時代に逆行はどちらなのか。次の証言を聞いていただきたい。

「北京に戻った時、日本の大使館の偉い人から呼ばれて、『何かあったら、ちゃんと守るから』と言われたんです。それまで日本に一時帰国していて、携帯電話もなくしていたから、そんな騒ぎになっていたことを私は知らなかったんです」

そう語るのは北京の日本料理店経営者だ。図らずも中国による対日盗聴工作の渦中に巻き込まれてしまった人物である。

大使館が慌てた理由は、日本側が中国の工作を具体的に掴んで機密指定していたとされる情報を、よりによって日本の垂秀夫・前駐中国大使が暴露してしまったことだった。

垂氏はチャイナスクールと呼ばれる外務省の中国語研修を受けた外交官では異色の対中国強硬派として知られ、香港総領事や日本台湾交流協会台北事務所総務部長なども歴任。中国・モンゴル課長時代に起きた尖閣諸島での中国漁船衝突事件の際には、超法規的に中国人船長を釈放させた菅直人内閣に「そんなことをすれば、政権は持ちません」と抗議した。

2020年9月から2023年12月まで駐中国特命全権大使を務めて帰国した前大使はその後、月刊誌『文藝春秋』（2024年2月号）の連載インタビューで中国の工作をこう語ったのだ。

〈私が利用した日本料理店に盗聴器を仕掛けられたこともあります。大使館近くの店で会食をした際、私が到着する前に北京市国家安全局の職員がやってきたそうです。用意していた部屋を見て、「ここは盗聴器が仕掛けにくい」と違う部屋に変更させて、監視カメラと盗聴器をセット。地下の部屋に潜んで私たちの会話を聞いていた。そして、日本料理店の関係者は、「口外してはならない」という書類にサインをさせられたのです〉

工作があったのは垂氏が中国大使に就任して2年目の2021年の春節（中国の旧正月）のことだった。

そして、垂氏の発言は新たな波紋を呼ぶことになった。

「漏らしたら逮捕される」との誓約書も

北京の日本料理店経営者の証言を続けよう。

「あの頃は春節の時期で忙しくて、店の個室に入った客が日本の大使だったことを私は後で知りました。垂大使と食事をする機会があって、『あなたの店に行ったことがあるんだ』と聞いて、あの時のお客さんだったんだと。しばらくして、店のスタッフから、実は垂大使が店に来た時に中国公安による盗聴工作があったと聞いたんです。スタッフは、『盗聴行為をやっていたことを他に漏らすとあなたは逮捕されます、という誓約書を書かされた』と話していました」

経営者が知ったのは盗聴事件の後だったという。中国当局は日本料理店の経営者も知らなかった垂大使の食事の予定を事前に掴んで食事する部屋まで変更させたことになる。

垂氏は対中強硬姿勢の一方、中国語が堪能で長い外交官キャリアを通じて人民解放軍や中国の各界に独自の人脈を築いたことで知られ、それだけに中国当局が動向を警戒して監視を続けていたことが窺える。

日本大使館がその事実を把握したのはさらに後だった。経営者が語る。

「大使館関係者とのお酒の席で、軽い気持ちで『中国のほうからカメラを仕掛けられて、大変だった』とスタッフに聞いた話をしたんです。そうしたら大変驚かれて、次の日に大使館に呼ばれ、『話を聞かせてください』と言われました」

経営者は事情を語り、そこで大使館側はその情報を知ったという流れだ。外務省関係者は言う。

「この情報は、垂氏の耳に入った後、垂氏自身が"機密指定"にして公電として外務省本省に報告しました」

特定機密保護法では防衛・外交・スパイ防止・テロ防止の4分野で「その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」を大臣が特定機密に指定できる。外務省行政文書管理規則は「特定機密」以外の公表しない情報が記録された文書を「極秘」（部局長や大使が指定）と「秘」（課室長や公使が指定）に分類すると定めている（2025年10月からは「極秘」「秘」を「外務秘」に統合）。

垂大使への中国の盗聴工作がどのレベルの機密として扱われているかはわからないが、外務省、大使館が重大視するのは当然だろう。

ところが、その"機密情報"を垂氏が帰国した途端にインタビューでバラしたのだから大使館は驚愕した──。

（後編に続く）

※週刊ポスト2026年1月2・9日号