¥É·³¤Ë¾×·âÁö¤Ã¤¿ÆÍÁ³¤Î¡ÈÀïÎÏ³°¡É¡¡¥ª¥Õ¤ËÂè2»ÒÃÂÀ¸¤â¡ÄÂàÃÄ¤«¤éÈ¾Ç¯¡¢Ì¤¤À·è¤Þ¤é¤Ìµî½¢
3·î¤ÎÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂàÃÄ¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤Êµî½¢¤Î¾ðÊó¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£3·î¤ÎÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÍèÆü¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥ºÊá¼ê¤Ï¡¢8·î½é½Ü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»±²¼3A¤òÂàÃÄ¤·FA¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¿·Å·ÃÏ¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¡¢13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.214¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¼ê¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°Êá¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢5·î14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éDFA¡Ê40¿ÍÏÈ¤ò³°¤¹Á¼ÃÖ¡Ë¤Ë¡£¤½¤Î6Æü¸å¤Î5·î20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6·î27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤ËÆ±ÃÏ¶è¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£»±²¼3A¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¤Ç10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.212¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯8·î1Æü¡ÊÆ±2Æü¡Ë¤ËÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡35ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥ó¥º¤Ï2011Ç¯¥É¥é¥Õ¥È9½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ283°Ì¡Ë¤Ç¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÆþ¤ê¡£2014Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø°Ü¤ê¡¢2015Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤Ç¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤ÎÀìÂ°Êá¼ê¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¡¢2ÅÙ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µî½¢¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£ºÊ¥Ë¥³¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç11·î22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹ÃË¤â´Þ¤á¤Æ°ì²È4¿Í¤¬Â·¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Ç¯Á°¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤ÎÀµÊá¼ê¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¤È¤Î½à·è¾¡¤Ç¤â¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¥ó¥º¡£¥ª¥Õ¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎFA³ÊÉÕ¤±¤Ç¤âÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸å²¿¤é¤«¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë