「重大なミスだ。理解できない」トッテナム指揮官、リバプールの得点有効→主将が退場に激怒「審判が職務を果たしていれば…」
トッテナムを率いるトーマス・フランク監督が、ジョン・ブルックス主審に対して怒りを露わにした。英公共放送『BBC』が試合後の発言を伝えている。
現地12月20日に開催されたプレミアリーグ第17節で、高井幸大が所属するトッテナムが、遠藤航を擁する昨季王者リバプールと敵地で対戦。日本人２人はベンチ外となったなか、１−２で敗れた。
痛恨だったのが、度重なる退場だ。33分にシャビ・シモンズが一発レッドで退けば、０−２から１点を返して迎えた90＋３分には、主将のクリスティアン・ロメロがこの日２枚目のイエローカードを受け、反撃ムードがしぼんでしまった。
もっとも、フランク監督は判定に全く納得していない。ロメロの最初のイエローは、２失点目の際に、得点者のユーゴ・エキティケに押されたと訴えた抗議によるものだったなか、52歳のデンマーク人指揮官はこう言い放った。
「ジョンの重大なミスだ。エキティケが両手で背中を押している。なぜ見落としたのか理解できない。まあいい。幸いVARがあるから必要な時は助けてくれるはずだが、今回はそうならなかった。これが２つ目のミスだ。
あの場面（リバプールの２点目）を再検証し、レフェリーが職務を果たしていれば、（ロメロへの）最初のイエローカードは出なかったはずだ。そう言えるだろ？」
一方で、プレミアリーグ公式は「リバプールのゴール判定はVARによる確認を経て承認された。エキティケとロメロの空中戦における接触は通常の範囲内と判断された」と説明した。
双方で“通常”の認識に違いがあるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】判定は妥当？トッテナム側が猛抗議したリバプールの得点シーン
