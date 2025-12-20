お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」が20日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」に出演。ナダル（40）が「初めて言いますけどね…」と本音を吐露した。

観客から最近一番怒ったことを問われ、「この前、なんばグランド花月で出番あったんですけど。“コロコロチキチキペッパーズです、お願いします”って言った途端に、結構ガタイのいいオッサンの客が“ナダル殺す！”って」と、暴言を浴びせられたことを明かした。

客席が静まりかえる中、「はい、勝手にしゃべんな。…ってことでね」と落ち着いたツッコミでかわし、ウケたという。だが、「そこからも5連発ぐらい。（ヤジが）多くてネタもやってられる状態じゃない」とナダル。困って相方・西野創人を見ると、「まだ子どもの役で漫才してた。横にも敵おる」と苦笑いした。

西野は「ほんまに多くて…僕ら」とため息。筋肉芸人ぶりが話題の西野も、上半身裸で観客に筋肉を間近で披露する営業の際、「オッサンに蹴られて。堂々と戻って“ね、蹴られましたけども…”って」と、冷静に対応したことを振り返った。

ナダルはタクシー乗車中、外から「おいナダル！降りろ!!」と絡まれたといい、「降りるかあ!!どっか行け!!」と大声で反論。「ここで初めて言いますけどね…生きづらい、マジで」とぶっちゃけた。

MC・明石家さんまはかつて、信号待ちの際に中学生に蹴られ、「ナイスキック！」とユーモアで返したことは有名な話。「それはカチンとくるよ。でも俺が殴ったら、こっちが仕事休まなあかん」と語った。これに西野は「ナダルはさんまさんに腹立ってましたよ。さんまさんがサービス良すぎるって」と告げ口した。

さんまに新幹線などで遭遇した人がSNSで動画を上げ、その神対応ぶりが話題になることも。芸人のサービス精神を期待する人からナダルもカメラを向けられるというが、「僕は対応しないですよ。“せえへんよ”って言うたら、“さんまさんはしてくれましたよ”って。“俺とさんまさん違うから！”って」と塩対応することを明かし、笑わせた。

アインシュタイン・稲田直樹も街で何かとイジられるといい、「韓国人観光客の女の子2人がすれ違いざまに“ケジントゥブ”って言ってた。後で韓国語分かる後輩に聞いたら、ケジントゥブは“崩れた豆腐”って意味でした」と回想し、爆笑を誘っていた。