YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「ライギョはサソリを食べるのか検証してみた結果…【やせすぎ雷魚61日目】」と題した動画を公開しました。動画では、飼育しているライギョに餌用の乾燥サソリを与え、その反応を観察する様子が収められています。



飼育を始めて61日目を迎えた、痩せすぎだったライギョ。前日のライブ配信で鯉の切り身をたくさん食べたため、この日はまだお腹が膨れている状態です。飼い主は「今日はもうエサ抜きでもいいんじゃないか」と言いつつも、試したい餌があると言い、一袋の乾燥サソリを取り出しました。これはアロワナなど大型魚の餌として販売されているもので、カルシウムが豊富なのだそうです。



早速、ライギョがサソリを食べるのか検証が始まります。飼い主が水槽に近づくと、ライギョは餌がもらえると察したのか、ゆっくりと水面に浮上してきました。ピンセットでつまんだサソリを水面に近づけると、ライギョはサソリをじっと見つめます。水面に落ちた虫を食べる習性があるためか、しばらく様子をうかがった後、匂いを確かめるようにサソリに鼻先を寄せ、次の瞬間、勢いよく「パクリ」。見事にサソリを捕食しました。



1匹目を食べたライギョに、飼い主は2匹目のサソリを与えようと試みます。しかし、ライギョは興味を示さず、ぷいっと顔をそむけてしまいました。どうやら1匹で満足したようです。普段は見ることのできないライギョの意外な食性が明らかになる、興味深い検証動画となっています。