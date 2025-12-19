¤ª¤®¤ä¤Ï¤®Ìðºî¡¡¿¼Ìë¤ËÂ©»Ò¤¬¡Ö¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤ë¡×Ê¢ÄË¢ª£Á£É¤Ï¡ÖÍÍ»Ò¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¢ªµßµÞÉÂ±¡¤ËÅÅÏÃ¡¢°å»Õ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤ÇÂç¾æÉ×¡×
¡¡¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ÎÌðºî·ó¤¬£±£¸Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö£Ê£Õ£Î£Ë¡¡¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÊç½¸¤·¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¡ÖÉÂ±¡¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¡¢ÀèÀ¸¤Î¡ØÍÍ»Ò¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤¬¡¢¤É¤Î¤°¤é¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë¤¢¤ä¤Õ¤ä¤ÇËè²ó¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¾Ò²ð¡£¾®ÌÚÇîÌÀ¤¬¡Ö¤ï¤«¤ë¤ï¡¼¡¢¥ª¥ì¤â¤¹¤²¤¨ÍÍ»Ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ä¤Õ¤ä¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ëÃæ¡¢Ìðºî¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¬¤Þ¤¿°ßÄ²±ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¤Î¿¼Ìë¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¬µÞ¤Ë¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤ë¤°¤é¤¤¡ØÄË¤¤ÄË¤¤ÄË¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡££³£°ÉÃ¤°¤é¤¤¤¬¤¡¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¼£¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿£²£°Ê¬¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¡ØÄË¤¤ÄË¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£Çº¤ó¤ÀËö¤Ë£Á£É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¡×¤Ë¾É¾õ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡ÖÄ²¤¬¤Í¤¸¤ì¤Á¤ã¤¦¡¢±£¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¡ÊÄË¤ß¤¬¡Ë£²²óÂ³¤¤¤¿¤é²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ïº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¡ÊÉÂ±¡¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È²óÅú¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö°ßÄ²±ê¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤±¤É¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£³²óÌÜ¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢µßµÞÉÂ±¡¤Ø¤ÎÅÅÏÃ¤ò·èÃÇ¡£¡Ö£µÊ¬¤°¤é¤¤¾õ¶·Ê¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ø¾®»ù²Ê¤ÎÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¡Ø¤½¤Î¾õ¶·¤À¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÌÀÆüµ¯¤¤Æ¤«¤é¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¯¤¤Æ¤Þ¤À²¿¤«¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤éÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÉÂ±¡¤ÎÂÐ±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ë²Ì¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Ï°Â¿´¤¹¤ë¤ï¤±¤è¡£¤Ç¤â¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ó¥Ó¤é¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¾®ÌÚ¤Î¡Ö¤Ç¤â¡¢²¿¤Ç¤âºÇ°¤Ê¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¢¤Í¡¢Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¤µ¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£