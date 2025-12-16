かまいたち濱家、“女優”渋谷凪咲は「ニコニコして人を殺める役ばかりやってる」

女優・タレントの渋谷凪咲（29歳）が、12月16日に放送されたバラエティ番組「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（関西テレビ）に出演。女優として頭角を現してきているが、かまいたち・濱家隆一から「ニコニコして人を殺める役ばかりやってる」と紹介された。



渋谷凪咲とウエンツ瑛士がゲストとして登場し、番組メンバーにゲストを含めた7名のプレイヤーの中に1名だけ潜む“スパイ”を当てる人気企画「スパイ7分の1」に参加した。



かまいたち・濱家隆一から「凪咲は最近女優としてメキメキ頭角を現してきている」と紹介された渋谷は「今年から急激に女優に」と笑う。



ただ、濱家からは「ニコニコして人を殺める役ばかりやってる」とも言われ、他の出演者からは「凪咲ちゃんは（スパイかどうか）わからんぞ」という声が上がった。