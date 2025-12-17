さまざまなアニメやゲームとコラボ企画を展開するカフェ「アニメイトカフェ」は2025年12月17日、利用規約を改定し、転売や譲渡を禁止する条項に「古物商許可を持つ中古買取店への商品等の売買」や「営利目的と認められない範囲での個人間の売買」などについては禁止しないとする但し書きを追加したと発表した。同日付けで適用されるという。

ランダム商法なのに「第三者への譲渡ダメよってのはいまいち腑に落ちないね」

アニメイトカフェのカフェでは、11月20日にも利用規約を改定していた。この際、「第6条（転売等の禁止）」の1項として次の内容が新たに追加された。

「当社は、本サイト及び予約サイトにて提供される、来店権、商品や特典、イベント応募・参加権等（以下、本条において「商品等」といいます）の第三者への転売及び有償・無償を問わない譲渡・提供（以下、本条において「転売等」といいます）を禁止いたします」

こうした行為が判明した場合には、「会員資格の停止、来店権及び購入取り消し、または商品等を利用する権利を無効」の対応を取る場合があるとした。

アニメイトカフェで配布・販売されるグッズや特典には、数種類の中からランダムで1つのグッズが入っているタイプの商品もある。こうした商品で目当てのグッズが当たらなかった場合には、アニメやゲームのファン同士で、グッズの交換や譲渡がたびたびおこなわれていた。

Xでは改定が発表された11月7日頃から、改定された規約の内容はこうした個人間の譲渡や交換、売買も禁止しているのではないかとして、不安や非難の声が寄せられていた。例えば、「中身が見えないランダム商法をしているのに、第三者への譲渡ダメよってのはいまいち腑に落ちないね」「推し以外引いたら捨てる一択しかないな...？」「店舗内での交換譲渡禁止はわかるけど、購入して持ち帰ったあとどうするかは消費者側の自由では...？？？」といった意見が書き込まれている。

「より安心してサービスをご利用いただけるよう」再改定

アニメイトカフェは12月17日にXで、11月20日の改定について「多くのご意見をお寄せいただき誠にありがとうございました」とし、「お客様にご心配をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて、「皆様により安心してサービスをご利用いただけるよう」として再改定を伝えた。

改定内容は、第6条（転売等の禁止）の1項への、次の但し書きの追加だ。

「ただし、古物商許可を持つ中古買取店への商品等の売買、金銭的対価を伴わないお客様同士の交換、または営利目的と認められない範囲での個人間の売買については、当社が商品等ごとに個別の利用規約やサイト内にて明示的に禁止していない限り、本条の禁止行為には該当しません」

改定の目的は、「お客様がより安心してサービスをご利用いただけるよう、営利目的の不正転売を防止しつつ、お客様同士のコミュニケーションや交流を妨げないこと」とした。

この対応にXでは、「これまで通り、交換はOKでいいのね」「みんなの声が届いてるー！！！！！」など安心する声が寄せられた一方、「交換を許可するのではなくランダム商法を辞めましょうよ......」「お客様同士の交流求めてないので、ランダムやめてください」といったランダム商品に対する不満の声も寄せられている。