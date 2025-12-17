政治評論家・竹田恒泰氏「中国に魂を売った人」台湾企業・鴻海の“EVタクシー”日本参入に激怒、これが現実だ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
政治評論家、作家、実業家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「中国に魂を売った台湾の鴻海！日本向けのEVタクシーを作ってくる！？」と題した動画を公開。台湾の大手企業「鴻海（ホンハイ）」が計画する日本市場向けのEVタクシー事業について、「恐ろしい話」だと強い懸念を表明した。
動画で竹田氏は、鴻海が米オープンAIと協業し、日本向けのEVタクシーを開発するというニュースを取り上げた。一見すると台湾企業による日本市場への参入に見えるが、竹田氏はその実態を「中身中国ですからね」と断言。鴻海の経営者について「もう中国に魂売った人」と述べ、中国共産党と密接な関係にあると指摘した。
竹田氏によれば、鴻海の経営者は中国でのビジネスで大きな利益を上げており、「中国に弱みを握られている会社」であるという。そのため、中国共産党の意向に逆らえない構造的な問題を抱えていると分析する。もし鴻海製のEVタクシーが日本国内を走行するようになれば、「車内の会話とか動画とか、どこでどう中国共産党に流れてるかもわからない」と述べ、情報漏洩のリスクを強く警告した。
竹田氏は、自身がこのタクシーを利用する事態になれば「乗車拒否しますよ。危ないもんそんなもの」と断言。これは単なる台湾の友好国企業の話ではなく、「魂を中国に売った会社」が日本のインフラに入り込むという安全保障上の問題だと強調する。最後に「日本社会はこんなものを受け入れちゃダメですよ」と語気を強め、安易な受け入れに警鐘を鳴らした。
