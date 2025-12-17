午前：債券サマリー 先物は反落、財政拡張懸念で 長期金利１．９６０％に上昇 午前：債券サマリー 先物は反落、財政拡張懸念で 長期金利１．９６０％に上昇

１７日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は反落した。国内での財政拡張懸念が重荷となった。



１６日の取引終了後、共同通信が「政府が編成を進める２０２６年度当初予算案の一般会計歳出（支出）総額が１２０兆円を超える見通しであることが１６日、分かった」と報じた。過去最高だった２５年度を上回る見込みという。財政拡張路線への警戒から円債売りを促す要因となった。



前日のニューヨーク市場では、長期債相場は上昇（金利は低下）した。１６日発表の米雇用統計や米小売売上高はそれぞれ強弱入り混じる結果となった。ポジション調整目的の売買が交錯するなかで、長期債はやがて買いが優勢となり、米長期金利は４．１４％に低下した。日銀は１７日、定例の国債買い入れオペの実施を通知した。対象は「残存期間１年超３年以下」と「同３年超５年以下」、「同５年超１０年以下」、「同１０年超２５年以下」の４本で、オファー額は予定通りとなった。



先物３月限は前営業日比１４銭安の１３３円２９銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント高い１．９６０％に上昇した。



出所：MINKABU PRESS