小野田紀美経済安保担当相（43）が16日、X（旧ツイッター）で、自身の生い立ちをめぐるフェイク動画を発信するＸユーザーに「こんな嘘動画拡散しないでください」と警告した。



【写真】「悪質だと思います」小野田紀美氏怒りの投稿

フェイク動画は「2歳で父親が行方不明」「小野田はこの事実を知らずに育った」「行方不明だった父と偶然再会した」などの内容。小野田氏は「蒸発した親父に偶然会ったりしてないし、そもそも蒸発も朝起きたら親父がいなくて『（私）あれ？お父さんは？』って聞いたら『（母）アメリカ帰ったよ』『（私）ふーん』で、いなくなったのなんてその場で知ってましたし。。」と、内容の嘘を次々と指摘した。



さらに「お涙頂戴の捏造下衆動画ほんま迷惑ですわ」と怒りをあらわにしていた。



小野田氏は、11月にもXで「【※AI画像＆虚偽にご注意ください】この画像はAIで作られたもので、実際の私ではありません。また、国会でこんな風に絶叫したこともありません。こんな虚偽画像まで使い『闇』だのなんだのと不安や怒りを煽って再生数を稼ぐ動画は悪質だと思います。色々な動画、くれぐれも視聴ご注意ください」と注意喚起。虚偽画像を使っていたYouTubeチャンネルは停止された。



（よろず～ニュース編集部）