１２月２４日付で東証グロース市場に新規上場予定のフツパー<478A.T>の公開価格が、仮条件（９６０～１０２０円）の上限である１０２０円に決定した。



同社は、製造業向けＡＩサービスの提供を主力とするベンチャー企業。外観検査自動化ＡＩ「メキキバイト」をはじめとする画像認識ＡＩサービスを主力に、顧客の保有するビッグデータのＡＩによる分析サービスである「カスタムＨｕｔｚｐｅｒＡＩ」などの分析ＡＩサービス、その他スキルに応じたＡＩによる人材配置最適化システム「スキルパズル」、蓄積された社内ナレッジをインターネット接続不要で活用できるローカル生成ＡＩソリューション「ラクラグ」などを提供している。公募株式数１２５万株、売出株式数２１３万７０００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し５０万８０００株を予定。主幹事はＳＭＢＣ日興証券。



出所：MINKABU PRESS