＜動意株・１６日＞（前引け）＝大豊工業、トリプラ、パーク２４

大豊工業<6470.T>＝破竹の７連騰、一時４５円高の８３４円まで上値を伸ばし連日の年初来高値更新となっている。時価は昨年６月以来１年半ぶりの高値圏に浮上した。トヨタ系自動車部品会社でベアリング、ダイカスト、金型３部門を収益の柱とし、摩擦工学を中核技術に研究開発分野でも高い技術力が評価されている。とりわけエンジンベアリングでは世界首位級の商品競争力を有するが、ＰＢＲが０．３倍台と株価は解散価値のおよそ３分の１に放置されており、割安感が際立っている。足もとの業績も絶好調に推移、２６年３月期営業利益見通しは増額修正され、前期比３．８倍化となる２３億円を見込んでいる。



ｔｒｉｐｌａ<5136.T>＝急伸。宿泊施設向けにクラウド型の予約システムや会話ツール（ＡＩチャットボット）などの提供を主力としているが、契約施設数の増加を背景に業績拡大基調に陰りがない。１５日取引終了後に発表した２６年１０月期の業績予想は、売上高が前期比３６％増の３４億９３００万円、営業利益は同４６％増の７億５５００万円と大幅な伸びを見込み、売上高・利益ともに連続での過去最高更新見通しとなった。これを材料視する投資資金が集中した。



パーク２４<4666.T>＝大幅高で上値指向強める。同社は１５日取引終了後、２６年１０月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比１０．５％増の４１５億円としていることや、期末一括配当計画を前期比３５円増配の６５円としていることが好感されているようだ。売上高は同９．６％増の４４５０億円を見込む。事業規模の拡大及び事業モデルの進化に加え、「モビリティ事業の成長軌道への回帰」と「経営資源の選択と集中」を基本方針とし、中期経営計画の達成に向けて各種施策の着実な遂行とサービス進化の実現に取り組むとしている。



出所：MINKABU PRESS