ぼっち飯よりみんなで食べる

ご飯のほうがおいしい

人と経験を共有すると、楽しみが何倍にもなる。

音楽であれ、スポーツや遊びであれ、何かを誰かと一緒にやると、1人でやるよりもずっと楽しい。

ある研究で、参加者にチョコレートの味を評価してもらったところ、周りの人と一緒にチョコレートを食べたほうが、周りの人が雑誌を読むなど別の活動をしていた場合に比べて、よりおいしく感じられた（注1）。

共同活動は、とくに「同期運動」――ダンスなどのように動きを合わせること――を伴うと、さらに楽しみが増し、やりがいも高まる。不快な経験でさえ、人と一緒にやると耐えやすくなる。

ボート選手は、同期トレーニングをする時のほうが、1人でトレーニングする時よりも強い痛みに耐えられることがわかっている（注2）。

有意義な社会的交流を図るためには、他者の言動に注意を払い、適切なタイミングで反応する必要がある。デートであれ、普通の会話であれ、相手と動きを合わせなくてはならない。動きが合わないと、なんだかしっくりこない。

