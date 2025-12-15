第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が２０２６年１月２、３日に行われる。

オープン参加の関東学生連合チームの選考方法が今回から大きく変わった。

関東学生連合チームは、予選会で本戦出場を逃した大学の選手にも、箱根駅伝を経験させることが目的で編成される混成チーム。チーム順位も個人の区間順位もつかないオープン参加となる。

従来は予選会の個人順位を基に選考していたが、今回から予選会落選校のうち上位１０大学 総合１１〜２０位 から一人ずつの「チーム枠」と、予選会総合２１位以下の大学所属選手のうち、各校１人のカウントで個人順位の上位６人「個人枠」の合計１６人で結成される。関東学生陸上競技連盟は「予選会終了後も落選校内で切磋琢磨を生むことと、チーム順位は下位でも出場を可能とすることによる多様性の確保」が目的と説明している。また、出走の上限回数が、これまでの１回から２回に増やされた。

予選会の結果で決まった個人枠には、前回大会で関東学生連合の８区を区間７位相当の記録で走り、今回の予選会で個人１２位に入った秋吉拓真（東京大・４年）をはじめ、５０００メートル１３分５５秒５７の記録を持つ佐野颯人（武蔵野学院大・３年）、さらに高橋歩夢（明治学院大・３年）、光安航希（亜細亜大・４年）、本多健亮（東京大大学院・修士２年）、相川正樹（平成国際大・２年）が選出された。

「チーム枠」は法政大、明治大、専修大、日本薬科大、駿河台大、筑波大、拓殖大、芝浦工業大、国士舘大、上武大に与えられ、メンバーが１２月１０日に発表されて関東学生連合チームの全容が決まった。

指揮をとる法政大の坪田智夫監督は「１２月１０日まで学内選考を頑張った選手を選ぶことができるのはプラスに働くはず」と、新たな編成方法を歓迎している。

エントリー選手の上位１０人の１万メートル平均タイムは２８分３６秒３４で、出場２１チームの中では上から８番目。例年にも増して、実力者がそろった関東学生連合チームが箱根路に挑む。（デジタル編集部）