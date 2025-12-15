サンズ戦

米プロバスケットボールリーグ（NBA）・レイカーズの八村塁は14日（日本時間15日）、敵地サンズ戦にスタメン出場し、3得点、7リバウンド、1アシストをマーク。チームは116-114で勝利した。第3クォーター（Q）に同僚のレブロン・ジェームズが相手のプレーに激怒すると、必死でなだめた。このシーンがファンの注目を集めている。

64-64の同点で迎えた第3Q開始から1分過ぎ。ペイント付近からシュートするディロン・ブルックスをレブロンがディフェンス。シュートが弾かれ、空中のボールをブルックスが叩くと、レブロンに直撃。激怒したレブロンはブルックスに詰め寄った。

ヘッドコーチのJJ・レディックも止めに入る中、八村はレブロンを抱きかかえて必死になだめた。結局判定はレブロンへのテクニカルファウルとなった。米スポーツメディア「ブリーチャー・レポート」公式Xが実際の動画を公開。ネット上の日本ファンも反応した。

「偉いぞ八村くん しかしレブロンのブチギレは怖すぎる」

「ルイくんほどのフィジカルがないとレブロンに胸押されて倒されない自信がない」

「八村がレブロン暴走をケアしまくっているのが面白すぎる笑」

「日本人で唯一レブロンを止めれる漢 それが八村」

「八村さんご乱心のレブロンを止めてるの凄いww」

「八村がレブロン静止してたのおもしろかった」

レブロンは26得点、3リバウンド、4アシストでチームを牽引した。



（THE ANSWER編集部）