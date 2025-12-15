BE:FIRST¥Þ¥Ê¥È¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉ¨¤Ë¿²Å¾¤Ö6¿Í¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤·¥Ó¥Õ¥¡Âº¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¤ÎÀ¼¡£¥¸¥å¥Î¥ó¤Ï¥¹¥«ー¥È¥³ー¥Ç¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª
BE:FIRST¡Ê¥Óー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢ーÊ¡²¬¸ø±é¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②¥Þ¥Ê¥È¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉ¨¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¡£BE:FIRST¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È ③¤µ¤é¤ËÃ»È±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥ª
¢£BE:FIRSTÊ¡²¬¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥½¥¦¥¿¤¬¥¸¥å¥Î¥ó¤ÎÂµ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¾Ð´é
BE:FIRST¤Ï¡ØBE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ¡ÈBESTY¡É vol.2-¡Ù¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤ò12·î13¡¦14Æü¤Ë¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¤Ç³«ºÅ¡£1ÆüÌÜ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢°ìÎó¤ËºÂ¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉ¨¤Ë¡¢MANATO¡Ê¥Þ¥Ê¥È¡Ë¤¬¤Þ¤ë¤ÇÉÛÃÄ¤Ë¿²Å¾¤Ö¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Î¿¼¤µ¤¬¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¤½¤·¤Æ2ÆüÌÜ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î³¬ÃÊ¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬ÃÌ¾Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¡£SOTA¡Ê¥½¥¦¥¿¡Ë¤¬JUNON¡Ê¥¸¥å¥Î¥ó¡Ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÂµ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢JUNON¤â¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥àー¥É¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£JUNON¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¾å¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥È¤ò½Å¤Í¤¿¡¢¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿Ä¹¿È¤Ë¤è¤¯»÷¹ç¤¦¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¥Ó¥Õ¥¡Âº¤¤¡×¡ÖMANATOÉâ¤¤¤Æ¤ë¤·¤á¤Ã¤Á¤ã¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤ÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿´¶¤¸¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¶¡µë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡ÖJUNON¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤¬¥â¥Ç¥ë¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´¶ÁÛ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£BE:FIRST¥ì¥ª¤¬¤µ¤é¤ËÃ»È±¤Ë¡ª¡ÖÄ¶ÁÖ¤ä¤«¡×¤ÎÀ¼
¤Þ¤¿³«¾ìÁ°¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢LEO¡Ê¥ì¥ª¡Ë¤¬¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¡ÖOpalite¡×¤Ë¾è¤»¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍÙ¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¡£¤µ¤é¤ËÃ»¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿Ã»È±¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÃ»È±»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿È±ÀÚ¤Ã¤¿¡©Ä¶ÁÖ¤ä¤«¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£