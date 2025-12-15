女の子とわんこの心温まるエピソードが反響を呼んでいます。

仲良しな3兄妹

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、1歳の女の子『ほの』ちゃん、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃんとの日々を紹介しています。うにくんとおからちゃんは、ほのちゃんのことが大好き。まるで本当の妹のように、大切にしているといいます。

仲良しな3兄妹は、お散歩でも一緒です。たくましく歩くおからちゃんの横で、うにくんは疲れてベビーカーの下段に…。そんな和やかな風景は、今では日常の1コマとなっているようです。しかし、実はうにくんには秘密がありました。

うにくんの秘密

実は、うにくんは、もともと子供が苦手なわんこだったのです。柴犬はマイペースな性格といわれますが、うにくんもまた、無邪気な子供と接することがストレスになりやすいタイプだったのでしょう。しかし、ほのちゃんはとっても優しい性格の持ち主でした。

うにくんとおからちゃんがテーブルの下で休んでいると、ほのちゃんも寄り添います。うにくんの頭をヨシヨシと優しくなでたり、笑顔を向けたり…。うにくんは、ほのちゃんの優しさに、徐々に心を開いたのでしょう。今では、ほのちゃんのヨシヨシを嬉しそうに受け入れるほど、仲睦まじい関係となりました。

優しさ溢れる光景にホッコリ

もちろん、ほのちゃんは、おからちゃんをヨシヨシすることも忘れません。2匹と並んで座ると、うにくんとおからちゃんを交互にヨシヨシ。うにくんも、ほのちゃんとのスキンシップが大好きなのだといいます。

最後は「かわいい～」と歓声をあげ、うにくんの自己肯定感を爆上げしたほのちゃん。ほのちゃんの底なしの愛情深さが、ご家族の絆を深めているのかもしれませんね♡

この投稿には「愛情が伝わってきます」「尊くてなんだか泣けてきた」「めちゃくちゃ優しくてほっこり」などの温かなコメントが寄せられています。

ほのちゃん＆うにくん＆おからちゃんの仲睦まじい日常はYouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！3兄妹の幸せな毎日に癒された方は、ぜひご覧になってみてください。

