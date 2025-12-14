人気キャラクターのムックが13日、YouTube「ガチャピンちゃんねる」に動画を投稿し、アイドルダンスを披露した。



【写真】「シャッターチャンス」の歌詞に合わせて脚を高く上げるムック

「【盛れ！ミ・アモーレ】わたくしもアモりました～」と題して投稿したショート動画。ハロー！プロジェクトのアイドルJuice=Juiceの「盛れ！ミ・アモーレ」をキレッキレで踊っている。



フォロワーからは「まさかのムック隙アモーレ しかも完コピ」「こんなキレキレのムックさん初めて見た」「予想した以上に面白かった！目玉の動き」とぐるぐる回る目玉の動き込みで絶賛の声。同曲のJuice=Juicの衣装が真っ赤ということもあり、「衣装の解釈が一致すぎる」と盛り上がっていた。



同曲は10月8日発売。ラテン系の楽曲のノリの良さと脚を高く上げる「シャッターチャンス」の振り付けが話題となっており、ムックもしっかりと脚を上げている。



Juice=Juicの後輩グループ・OCHA NORMA（オチャ・ノーマ）のメンバーが動画配信で「隙あらばアモーレ（隙アモ）」として“振りコピ”したことがきっかけとなり、TikTokでダンス動画がジワジワと拡散していた。



（よろず～ニュース編集部）