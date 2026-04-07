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井上尚弥が自身初のTikTokライブを実施 中谷潤人戦へ意気込む

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥が6日、TikTokライブを実施
  • 7月2日に東京ドームで激突する中谷潤人戦へ「勝ちにこだわる」と意気込んだ
  • 配信内では転級時期にも言及し、現階級で残り2戦を戦う意向を示した
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