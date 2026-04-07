ある日、耳のケアをしてもらうために動物病院へ向かった飼い主さんとよもぎちゃん。行き先に気付かないうちは足取りも軽かったのに、病院だと気付いた途端態度が急変した様子が、あまりにも可愛いと評判になりました。「嫌なんだよね～分かるよ」「満面の笑顔で全力拒否」などと反響を呼び、164万回以上再生されています。 【動画：お出かけをする犬→途中で『動物病院への道』と気付いてしまい…想像以上の『全力拒否』】