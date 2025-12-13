Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¡¢¼Î¤Æ¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿Êª¤Ï¡ÖÃå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éþ¤È·¤¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¡Í¥¤Ï12·î10Æü¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÁÆÂç¥´¥ß²ó¼ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷500Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¡ÖÇ¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü»ö¾ð¡×¤È¡Öº£Ç¯¤ÎÉÔÍ×ÉÊÀ°Íý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤ËÂçÁÝ½ü¤äÊÒÉÕ¤±¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê40.6¡ó¡Ë¤È¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¹Ô¤¦Í½Äê¡×¡Ê37.6¡ó¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³ä¹ç¤¬78.2¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡Æüº¢¡¢Éô²°¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤äÊÒÉÕ¤±¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¡×¡Ê42.2¡ó¡Ë¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö·î¤Ë1²óÄøÅÙ¡×¡Ê30¡ó¡Ë¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿ô¥«·î¤Ë1²óÄøÅÙ¡×¡Ê16.8¡ó¡Ë¡¢¡ÖÇ¯¤Ë¿ô²óÄøÅÙ¡×¡Ê7.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê3.8¡ó¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³ä¹ç¤¬3³äÄøÅÙ¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âº¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂÎÎÏÅª¤ËÂçÊÑ¡×¡Ê25.8¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê²¼¡ÖÊÒÉÕ¤±¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê24.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÊª¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê22.8¡ó¡Ë¡¢¡ÖÁÆÂç¤´¤ß¤Î½èÍý¤¬ÌÌÅÝ¡×¡Ê16.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö¼Î¤ÆÊý¡¦Ê¬ÊÌ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê5.2¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë¡Ö¼Î¤Æ¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÃå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éþ¡¦·¤¡×¡Ê37.8¡ó¡Ë¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ã¤¿½ñÎà¡¦ËÜ¡¦»¨»ï¡×¡Ê19¡ó¡Ë¡¢¡Ö»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÈÅÅ¡×¡Ê12.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²È¶ñ¡×¡Ê10.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö¼ñÌ£¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉÊ¡×¡Ê6.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤âÍÑÉÊ¡×¡Ê5¡ó¡Ë¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Î¤Æ¤Æ¸å²ù¤·¤¿¤â¤Î¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ñÌ£¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉÊ¡×¡Ê50.96¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê²¼¡Ö»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¡×¡Ê21.15¡ó¡Ë¡¢¡Ö¹â²Á¤À¤Ã¤¿²ÈÅÅ¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡×¡Ê18.91¡ó¡Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤âÍÑÉÊ¡¦À®Ä¹µÏ¿¡×¡Ê8.97¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸å²ù¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê44.4¡ó¡Ë¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÇä¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê17.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö¸å¤«¤éÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê11.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ä»Ò¤É¤â¤¬»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê1.8¡ó¡Ë¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Î¤Æ¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Î½èÊ¬ÊýË¡¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼«¼£ÂÎ¤ÎÁÆÂç¤´¤ß¡¦¤´¤ß¼ý½¸¤Ë½Ð¤·¤¿¡×¡Ê32.39¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇäµÑ¡×¡Ê23.89¡ó¡Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç½èÊ¬¤·¤¿¡ÊÇ³¤¨¤ë¤´¤ß¡¦Ç³¤¨¤Ê¤¤¤´¤ß¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê22.13¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¡×¡Ê15.79¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃÎ¿Í¡¦²ÈÂ²¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡×¡Ê5.8¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤éÂçÁÝ½ü¤ÇÉÔÍ×ÉÊ¤ò½èÊ¬¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇä¤ë¡×¡Ê35.8¡ó¡Ë¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¼«¼£ÂÎ¤ÎÁÆÂç¤´¤ß¡×¡Ê31.4¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¡×¡Ê14.2¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃÎ¿Í¡¦²ÈÂ²¤Ë¾ù¤ë¡×¡Ê13.8¡ó¡Ë¡¢¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê4.9¡ó¡Ë¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡ü¡Ö¼ñÌ£¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉÊ¡×¤Ï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë
