¡Ú¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¥ãーÉÕ¤¡Û²èÌÌ¤È¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò¥ß¥ー¥µ¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ö FIFINE AMPLIGAME SC8¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ITºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á¡×¤Ç¡Ö¡Ú¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¥ãーÉÕ¤¡Û²èÌÌ¤È¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò¥ß¥¥µー¤Ç¤Ç¤¤ë¡ØFIFINE AMPLIGAME SC8¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£FIFINE¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥ß¥¥µー¡ÖAmpliGame SC8¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥²ー¥àÇÛ¿®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤Î³èÍÑË¡¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥ì¥Ó¥åー¤·¤¿¡£
¡ÖAmpliGame SC8¡×¤Ï¡¢PC¤äPS4¤ËÂÐ±þ¤·¤¿USB¥ªー¥Ç¥£¥ª¥ß¥¥µー¤À¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥²ー¥à¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖPowerPointÅù¤Î¼ýÏ¿¤ËÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¸þ¤±¤Î³èÍÑË¡¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
À½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥²ー¥à²»¤È¥Á¥ã¥Ã¥È²»À¼¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥ë¤ä¡¢¥Þ¥¤¥¯¥²¥¤¥ó¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó²»ÎÌ¤òÄ´Àá¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢4¤Ä¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¯»È¤¦¥Õ¥ìー¥º¤ä¸ú²Ì²»¤òÏ¿²»¤·¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¤«¡¢°§»¢¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê»ÈÍÑÎã¤òµó¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¼¿§¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¥ãーµ¡Ç½¤ä¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë7.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥Éµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËPowerPoint¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¤ò¼Â±é¡£¥«¥¹¥¿¥à¥Ü¥¿¥ó¤Ç»öÁ°¤ËÏ¿²»¤·¤¿²»À¼¤òÁÞÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¥ãー¤ÇÀ¼¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê·Ú¤ËÉ½¸½ÎÏË¤«¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ºîÀ®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢USB¥±ー¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡×¤ÈÆ±À½ÉÊ¤òÉ¾²Á¡£¥²ー¥àÇÛ¿®¤È¤¤¤¦¼çÌÜÅª°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¼ýÏ¿¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç²»À¼¤ò¼ê·Ú¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤¿¤¤¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¡ÖAmpliGame SC8¡×¤Ï¡¢PC¤äPS4¤ËÂÐ±þ¤·¤¿USB¥ªー¥Ç¥£¥ª¥ß¥¥µー¤À¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥²ー¥à¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖPowerPointÅù¤Î¼ýÏ¿¤ËÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¸þ¤±¤Î³èÍÑË¡¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
À½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥²ー¥à²»¤È¥Á¥ã¥Ã¥È²»À¼¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥ë¤ä¡¢¥Þ¥¤¥¯¥²¥¤¥ó¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó²»ÎÌ¤òÄ´Àá¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢4¤Ä¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¯»È¤¦¥Õ¥ìー¥º¤ä¸ú²Ì²»¤òÏ¿²»¤·¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¤«¡¢°§»¢¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê»ÈÍÑÎã¤òµó¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¼¿§¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¥ãーµ¡Ç½¤ä¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë7.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥Éµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËPowerPoint¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¤ò¼Â±é¡£¥«¥¹¥¿¥à¥Ü¥¿¥ó¤Ç»öÁ°¤ËÏ¿²»¤·¤¿²»À¼¤òÁÞÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¥ãー¤ÇÀ¼¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê·Ú¤ËÉ½¸½ÎÏË¤«¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ºîÀ®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢USB¥±ー¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡×¤ÈÆ±À½ÉÊ¤òÉ¾²Á¡£¥²ー¥àÇÛ¿®¤È¤¤¤¦¼çÌÜÅª°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¼ýÏ¿¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç²»À¼¤ò¼ê·Ú¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤¿¤¤¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ú¤³¤ì¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¡Û10.95¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñ¥½¥³¥ó¡õ¥²ー¥à¥â¥Ç¥ë¡ÖOneXPlayer X1 Air¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹
¡ÚÌ¤Íè¤¬¥¥¿～¡Û¤¤¤è¤¤¤èÈ¾¸ÇÂÎÅÅÃÓºÎÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖCIO SMARTCOBY SLIMⅡ Wireless2¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹
¡Ú¤³¤ì¤Ï°Â¤¤¤¾¡Û5Ëü±ßÂæ¤Î16¥¤¥ó¥Á¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÖCHUWI CoreBook Plus¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¡£²èÌÌ¤¬16ÂÐ10¤Ç¶¹³Û±ï¤Ç¤¹¡ª
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸ÍÅÄ³Ð¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÅÄ³Ð»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌòÃø½ñ150ºý°Ê¾å¡¢Ï¢ºÜ·î´Ö30ËÜ°Ê¾å¹¥É¾¼¹É®ÃæITµ¡´ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯Ä¶¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Ú¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¡£»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¤Î¥ï¥¶¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª