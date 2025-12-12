フジテレビの「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）が12日放送され、次回19日の「最終回だから未公開トーク全部だしSP」放送をもって番組が終了すると発表した。

この日は「2025名場面SP」と題し、2025年の放送回の中から“もう一度見たい名シーン”を厳選して一挙放送。豪華ゲストたちが残していった爆笑トークから、思わずグッとくるエピソードまで“2025年のツマミ”を総ざらいで振り返るスペシャル回だった。

番組冒頭では「放送終了まであと2回」のテロップ共に「酒のツマミになる話、最終回まで今日を含めあと2回」とナレーション。エンディングでは来週が最終回であることをテロップとナレーションで発表。放送内容は「最終回だから未公開トーク全部だしSP」と告知した。

「酒のツマミ〜」は、10月24日の放送当日に放送内容が急きょ変更されたことにMCを務めるお笑いコンビ「千鳥」が激怒。同31日、フジテレビは、コンビから降板の申し出を受け年内での放送終了を発表した。同日の放送では冒頭で大悟が登場し「ノブとも話し合った結果、酒のツマミになる話、やめまーす」と言及。既に収録済みのものは引き続き放送すると説明していた。