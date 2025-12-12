´¥¤«¤Ê¤¤ÀöÂõÊª¤Ë²¹É÷¤òÄ¾·â¡£ÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤ò¡Ö°áÎà´¥Áçµ¡¡×¤ËÊÑ¤¨¤ëÎ¢¥ï¥¶
¤³¤Îµ»ö¤Ï2025Ç¯7·î24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Éô²°´³¤·¤·¤¿ÀöÂõÊª¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«´¥¤«¤º¡¢À¸´¥¤¤Î¥¤¥ä¤ÊÆ÷¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤â¤¦ºÇ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤ÏÍá¼¼´¥Áçµ¡Ç½¤â¤Ê¤¤¤·¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£ÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤é¥·¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö°áÎà´¥Áç¥«¥Ð¡¼¡×¤Ç¡¢¼¼Æâ´³¤·¤Ç¤âÀöÂõÊª¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤»¤Þ¤¹¡£
°áÎà´¥Áç¥«¥Ð¡¼¤Î¥Û¡¼¥¹·ê¤«¤éÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è¡£
ÀöÂõ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡¦ÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë»È¤¦¥«¥Ð¡¼
»È¤¤Êý¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¡£¼ê»ý¤Á¤ÎÀöÂõ¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Î¾å¤«¤é¡Ö°áÎà´¥Áç¥«¥Ð¡¼¡×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢²¼¤Î¥Û¡¼¥¹·ê¤«¤éÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤Î¥Û¡¼¥¹¤òÄÌ¤·¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¡£
¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Æ¡¼¥×¼°¤Î¥Û¡¼¥¹·ê
²¼Éô¤Î¥Û¡¼¥¹·ê¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Î¥Û¡¼¥¹¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Æ¡¼¥×»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«¤Éý¤¬40cm¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÎÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¡Ö°áÎà¤Õ¤È¤ó¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¡DRYBOX¡¡CB-DB01¡×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¾¼ÒÀ½ÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤Î¥Î¥º¥ë¤âÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³Æ¼Ò¶¦ÄÌ°áÎà´¥Áç¥«¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ê»ý¤Á¤Î¡ÖÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤Î¥Û¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡×¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ï¥¤¥É¤Ê³«¸ýÉô¤È³«ÊÄ¤·¤ä¤¹¤¤¥À¥Ö¥ë¥¸¥Ã¥×¼°
º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥ó¥Á¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»È¤¦»þ¤â¡¢³«¸ýÉô¤¬Éý60Ñ¤ÈÂç¤¤¯¹¤¯³«¤¯¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Þ¤ÞÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤¿¤ê¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥·¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö°áÎà´¥Áç¥«¥Ð¡¼¡×¤Ï¾å²¼º¸±¦¤Ë³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥À¥Ö¥ë¥¸¥Ã¥×¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³«¸ýÉô¤òÁ´³«¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¡¼¥ó¥º¤ä¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤á¤ÎÀöÂõÊª¤ÎÉô²°´³¤·¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¤è¡£
É½ÌÌ¤ÈÇØÌÌ¤ËÊÌÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½Â¤
É½ÌÌ¤Ë¤Ï¾æÉ×¤ÇÄ¥¤ê¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤È¶¯ÅÙ¡¢¼ýÇ¼»þ¤Î¾ö¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÇØÌÌ¤ÏÄÌµ¤À¤Î¤¢¤ë¥¿¥Õ¥¿À¸ÃÏ¡£É½ÌÌ¤Î¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×À¸ÃÏ¤ËÈæ¤ÙÄÌµ¤À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÈÍÑ»þ¤Î¼¾µ¤¤ä²¹É÷¤òÅ¬ÅÙ¤ËÇÓ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ð¡¼¤¬±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ÆÀöÂõ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±«Å·»þ¤äÄã²¹´Ä¶²¼¤ÇÀöÂõÊª¤¬´¥¤¤Ë¤¯¤¤Åß¾ì¤ÎÉô²°´³¤·¡¢µÞ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿²ÈÂ²¤ÎµÞ¤®¤ÎÀöÂõÊª¤ÎÉô²°´³¤·¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Source:Amazon.co.jp,CB JAPAN¡Ê¥·¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë