ハートシードが３日ぶり急反騰、２５年１２月期営業益予想引き上げ ハートシードが３日ぶり急反騰、２５年１２月期営業益予想引き上げ

Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A.T>は３日ぶりに急反騰している。１１日の取引終了後、２５年１２月期（２４年１１月～２５年１２月の１４カ月間）の業績予想の修正を発表し、営業利益予想を前回予想の１億２５００万円から３億１１００万円に引き上げており、業況を評価した買いが集まっている。売上高予想は据え置く。研究開発費の試験費用や心筋細胞製造費用などが想定より抑制される。今期は決算期の変更に伴い、１４カ月の変則決算となっている。



第４四半期累計（２４年１１月～２５年１０月の１２カ月間）の単独決算も発表した。売上高３０億２６００万円、営業損益は７億２６００万円の黒字だった。２４年１０月期は売上高が８億７３００万円、営業損益は１０億３８００万円の赤字だった。



