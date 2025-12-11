「ワイパー立てる」は正解？ 意外な破損リスクも

雪国やスキー場の駐車場でよく見かける光景といえば、ピンと立てられたクルマのワイパーです。

雪の日には駐車中のクルマのワイパーを立てておくのが「冬の常識」とされていますが、一部では「立てないほうがいい」という意見も聞かれます。

長年の「常識」とされているワイパー立てについて、そのメリットとデメリット、そして最新の対処法を解説します。

そもそも、なぜ雪の日にワイパーを立てるようになったのでしょうか。

最大の理由は、フロントガラスとワイパーゴムの「凍結による固着」を防ぐためです。

日中に降った雨や雪が、夜間の冷え込みによって凍りつくと、ワイパーのゴムがガラス面に張り付いてしまいます。

この状態で無理にワイパーを動かそうとすると、ゴムがちぎれたり、最悪の場合はモーターやリンクアームといった駆動系パーツに過度な負荷がかかり、故障の原因となります。

特に、水分を含んだ湿った雪やみぞれが降った後に気温が急低下するようなシチュエーションでは、強固に凍りつくリスクが高まります。

こうしたトラブルを未然に防ぐための自衛手段として、ワイパーを立てておく行為が定着しました。

雪道でのトラブルを防ぐためには、事前の準備と対策が欠かせません。

ロードサービスのプロであるJAF（日本自動車連盟）のHPによれば、目的地に到着して駐車する際には、積雪に備えてワイパーを立てておくことが推奨されています。

その主な理由は、ワイパーゴムがフロントガラスに凍りついてしまうのを防ぐためです。

もし立て忘れてゴムがガラスに張り付いてしまうと、剥がすのが大変になるだけでなく、無理に動かすことでゴムが破損する原因にもなります。

また、ワイパーが寝た状態だとフロントガラスの雪かきがしにくいというデメリットもあり、スムーズな除雪作業のためにも立てておくことが有効とされています。

あわせてJAFでは、通常のウォッシャー液や水は凍結する恐れがあるため寒冷地用の液に入れ替えることや、運転前には靴についた雪をよく払うことも呼びかけています。

靴に雪がついたままだと、アクセルやブレーキの感覚が狂うだけでなく、足が滑ってペダルを踏み外し、思わぬ事故を招く危険があるからです。

■「立ててはいけない」ケースも存在？ 雪の重みが生むリスク

しかし、「ワイパーを立てる」行為は、雪の質や量によっては、ワイパーを立てておくことが逆に破損を招くケースがあります。

特に注意が必要なのが、水分を多く含んだ重たい雪がドカ雪として降る場合です。

ワイパーアームの構造は、基本的にバネの力でゴムをガラスに押し付ける仕組みになっており、約100年前からその基本構造は変わっていません。

アーム部分は金属製で一見頑丈そうに見えますが、降り積もった雪の重量を支え続けるほどの強度は想定されていないのです。

立てた状態のワイパーに湿った大雪が降り積もると、その圧力でアームが曲がってしまったり、接続部分である関節が折れてしまったりする危険性があります。

実際、豪雪地帯である北海道などでは、こうした雪の重みによる破損リスクを避けるために、あえてワイパーを立てずに駐車する地元住民も見られます。

実際に北海道に住んでいるユーザーは「基本的に雪予報であれば立てるのでいいと思います。ただ大雪や風が強い時などはあえて立てないこともあります」と話しています。

■状況に応じた判断と、凍結してしまった時の対処法

結局のところ、ワイパーを立てるべきか否かは、その時の気象条件によって使い分けるのが賢明です。

さらさらとした乾いた雪や、単なる冷え込みによる凍結が予想される場合は、定説通り立てておくのが有効です。

一方で、湿った大雪が予想される場合は、アームの破損を防ぐために寝かせておく方が安全な場合もあります。

もしワイパーを立てずに駐車し、ガラスに凍りついてしまった場合は、絶対に無理に動かしてはいけません。

モーターやリンクアームといった駆動系パーツの故障につながります。

また、早く溶かしたいからといって熱湯をかけるのは厳禁です。急激な温度変化でガラスが割れる恐れがあります。

賢い対処法としては、市販の解凍スプレーを使用するか、アルコールと水を3対1の割合で混ぜた液体を吹きかけるのが効果的です。

また、駐車する前に乾いたタオルでガラスとゴムの水分を拭き取ってからフロントガラスカバーをかけておくといった事前のひと手間で、凍結のリスクを大幅に減らすことができます。

「雪が降ったら必ず立てる」となるのではなく、雪質や状況に合わせて柔軟に対応することが、冬のカーライフをトラブルなく過ごす秘訣といえるでしょう。