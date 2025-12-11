この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、サバイバルゲームフィールドの店長にインタビューする動画を公開。サバゲー歴20年以上の店長が、その魅力の本質やリアルな収入事情を赤裸々に語った。



登場したのは、サバイバルゲームフィールドで店長を務める35歳の男性。サバゲー歴は中学1年生から20年以上というベテランだ。その面白さについて問われると、「言い方が良くないですけど、人に対して攻撃してるとき」「他の環境で絶対に味わえない」と、非日常的な高揚感が最大の魅力だとストレートに語った。



気になる収入については、月収が「30万ぐらい」、貯金額は「200万ぐらい」と告白。また、身長187cm、体重100kgという恵まれた体格を持つが、サバゲーでは殴り合いは禁止されていると説明。「殴ったら最強なんで」と笑顔で語り、ユーモアのある一面を見せた。



過去には大会にも出場したが、「ロシア人があまりにも強すぎて勝てなかった」と苦い経験も明かした。「本来だったら優勝できるんじゃないか」と周囲から期待されていたというが、想定外の強敵に敗北。来年の大会でのリベンジを誓った。



サバゲーにハマったきっかけは、幼少期にテレビで観たアクション映画。「銃撃つのかっこいいな」という純粋な憧れが原点にあるという。動画の最後には、「新規プレイヤーを増やしたい」と、自身の仕事を通じてサバゲーの魅力を広めていきたいという熱い思いを語り、締めくくった。