徳島の風景映像をSNSで発信し、総フォロワー数15万人以上の人気アカウントがあります。



アカウント名は「あわを。」



いったいどんな人が発信しているのか、カメラが迫りました。

インスタグラムの中に広がる徳島の美しい風景。



1本10秒程度の短い動画。



徳島の見慣れた景色や、季節の移ろいをおさめた絶景。



どこか、懐かしさを覚える一瞬を切り取っています。

動画は400本。





多いもので170万回以上も再生され、7万以上の「いいね」がつくなど、今、大きな反響を生んでいます。アカウントの名前は「あわを。」

「あわを。」こと、徳島市在住の映像クリエイター、西中祐貴さん36歳です。

（あわを。さん）

「こんな感じで撮るんですよ、この辺を切り抜いて編集でつなげていく」

「自分の目だけ信じていて、この画角映えそうだなとか、きれいなとか、日の光の当たり方とかパッと気づいたら撮る」

「全然テレビ局のカメラマンと、まったく違う感じじゃないかなと思う」

撮影に使っているのは、主にiPhoneのみ。



「あわを。」のアカウントを始めたのは2年前。



今では、SNSの総フォロワー数が15万人以上。



その人気から、自治体や企業などの動画制作の依頼も舞い込むようになりました。

（あわを。さん）

「インスタグラムを始めるきっかけも、飲食店の応援をしたい、コロナがあって飲食店が大変だったので、飲食店（アカウント）だけをやっていた」

「風景や観光地行って撮るのも好きだったので、『別でやってみたら』妻の一声があって始めたのがきっかけ」

「最初は仕事にするつもりはなくて、自分の趣味の延長」

「あわを。」さんの取材に同行させてもらいました。



歩いて撮影ポイントを探します。



着いたのは、徳島市の立体交差が見渡せる場所。

（あわを。さん）

「車が走っているところと、汽車が走っているところが一緒に映るのと、背景に眉山も映る僕結構好きな風景」

「高速バスで帰ってきて、あそこを通ったら徳島に帰ってきた気がしますとか、コメントをもらえるそういうのが良いなと思う」

続いて訪れたのは、徳島市役所の隣にある幸町公園。



ここでは今、タイワンフウの葉が色づき始め見頃を迎えています。

（あわを。さん）

「めちゃめちゃきれい」



キョロキョロと周りを見渡す、「あわを。」さん。



歩き回りながらお気に入りの画角を探し続けます。

（あわを。さん）

「結構ずっと歩いていることが多い、めっちゃ変な人みたいに見られる」

「これをきれいに撮って『こんなところあるんだ』と見に来てくれる人増えたらい」



完成した動画がこちら。

大阪生まれで香川育ちの、「あわを。」さん。



徳島に来るまで、さまざまな紆余曲折がありました。



（あわを。さん こと・西中祐貴さん）

「24歳で接骨院を開業し、正直、最初のスタートは上手くいき」

「そこで調子に乗って介護事業に手を出し、そこからうまくいかなくて、すぐ運転資金もなくなり、借金4000万円ぐらいに」



接骨院の経営などで、どうにか借金は完済することができたものの…。

（あわを。さん こと・西中祐貴さん）

「やっぱり仕事、仕事となり、僕再婚なんですが、前の家庭はほぼほぼ家にいなかったし、子どもの面倒も見てなかったし」

「そうなると離れていく、そのまま離婚になって、30歳の時は何もない状態、ボロボロ」

その後、今の奥さんと出会い、再婚を機に3年前、徳島に移住。



6人の子どもの父となりました。



移住してすぐの「あわを。」さんの目に飛び込んできたのは、徳島の空の広さ。

（あわを。さん ）

「一番思ったのは『空がめっちゃきれい』と思った。自然が豊かな所だとすぐわかった、これを発信していったら」

「当たり前すぎて知らない徳島の風景が、もっとみんなわかってくれるかな、気づいてくれるかな」

傷ついた「あわを。」さんの心だからこそ気づいた、徳島の風景の美しさ。



そして、徳島で見つけた「あわを。」という新たな生き方。

（あわを。さん ）

「マイナスなイメージを自分の街に持っている人が多くて『いやそうじゃないんだよ』、うわっと感動するようなところとかいっぱいあるのにと思う、（これからも）多くの人に伝えていけたら」



新鋭の映像クリエイター、「あわを。」さん。



きょうもiPhone片手に、まだ見ぬ徳島の魅力を探し続けます。