この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で、「【これは安いぞ】5万円台の16インチノートパソコン『CHUWI CoreBook Plus』をレビュー。画面が16対10で狭額縁です！」と題した動画を公開。5万円台という手頃な価格ながら、高級感のあるデザインと実用的なスペックを兼ね備えた16インチノートPCを詳細にレビューした。



戸田氏はまず、製品の外観と付属品をチェック。金属製の筐体はシンプルかつ高級感があり、「値段の割には外観にとても高級感がありますよね」と高く評価。重量は実測で約1.67kgと、16インチモデルとしては比較的軽量である点も好印象だとした。



本製品の最大の特長として、16インチでアスペクト比16:10（1920×1200）のディスプレイを挙げた。一般的な16:9のディスプレイよりも縦に広く、作業領域が広い点を「めちゃくちゃいいですよ」と絶賛。さらに、左右と上のベゼルが細い狭額縁デザインにより、画面占有率が90%に達することも評価した。拡張性についても、USB Type-Aを3つ、Type-Cを2つ、さらにHDMIや有線LANポートまで備えており、「まあ十分ですよね。文句なしです」と述べた。



CPUにはAMD Ryzen 5 7430Uを搭載。ベンチマークスコアは、価格を考えれば十分な性能であり、ゲーム以外の日常的な作業なら問題ないと分析。一方で、キーボードが英語配列である点に触れ、初心者には注意が必要だと指摘した。



動画の締めくくりとして、戸田氏は「5万円台のノートパソコンでフルサイズ、16インチモデルとしてはディスプレイは一番いいような気がしております」と総括。英語キーボードという点さえクリアできれば、コストパフォーマンスが非常に高く、特におすすめの一台であると結論付けた。