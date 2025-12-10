「久しぶりです。（家に）いつからいない？ いつならいるの？」──車の助手席で日頃の不満を口にするタレントの穴井夕子（51）。隣の運転席でハンドルを握るのは、当時夫のプロゴルファー・横田真一（53）だった。芸能界の"おしどり夫婦"として知られていた2人は2022年に離婚していた。銀婚式目前だった夫婦にいったい何が起きていたのか──。

【写真を見る】〈YouTubeで明かしていた「家庭内別居」〉子どもの話をした際に空気が一変していた2人の表情、穴井が投稿していた微妙な距離感の夫婦写真

穴井は離婚する2年ほど前、2020年11月29日に横田プロのYouTube『横田真一チャンネル』に出演していた。その際の様子が冒頭のシーンだった。芸能プロ関係者が語る。

「その日は、夫婦で仕事先のゴルフ場へ向かう車のなかに、カメラを設置して撮影が行われました。普段のバラエティー番組とは違ってテンションの低い穴井さんは開口一番、『もうキレイにうつろうとかないので、メイクさんも衣装さんもありません。家計のことも考えてね。見苦しかったらすみません』と機嫌が悪い様子を見せていました」

1990年にアイドルグループ「東京パフォーマンスドール」（TPD）のメンバーとしてデビューした穴井は、2000年に3歳年上の横田プロと結婚。2002年に長男、2007年に長女で女優・真子（18）を出産している。近年は"娘を溺愛する母""として多くのバラエティー番組で活躍している穴井だが、この約45分間のYouTube動画には妻としての揺れる心情が表れていたと、前出の芸能プロ関係者が続ける。

「ゴルフ関連の仕事に加えて動画配信で忙しい横田さんに、穴井さんは感謝の言葉を口にしつつも、『大ゲンカのときはまだいいほうで、お互いしばらくいないものとして過ごそうって、なったからね』と、"家庭内別居"をしていた時期があったことも打ち明けていました。

穴井さんは、横田さんが子どもの誕生日に帰ってこなかったり、食卓で会話をしないでスマホを見たりすることを疑問に思うこともあったそうです」（同前）

助手席と運転席──。わずか数十センチのはずが、夫婦の心の距離はすでに広がり始めているようにも見受けられる。穴井はこの動画内で、結婚生活をこう振り返っていた。

「穴井さんは『やっぱり20年経ってきたら、考え方の違いが出てくる。よく皆さんいうよね、価値観の違いって。それの意味がよくわかった……』とも語っていて、その後、まさか本当に別れるとは思いませんでしたが、その頃から夫婦のアタマの中には"離婚"の二文字が浮かんでいたのかもしれません」（同前）

穴井と横田プロは報道後、夫婦としての"形"をとらずとも、誕生日を祝いあったり、SNSでも笑顔で一緒にうつる写真を投稿するなどしており、あえて離婚について言及することはない。

穴井には「理想の家庭像があった」と、テレビ局関係者が明かす。

「彼女は仕事に追われる日々よりも、お金がなくても大好きな家族と田舎でのんびり暮らすような生活をしたかったそうです。

娘さんが『横田真子』の名前で芸能界入りした今、元夫婦としては子供を応援する立場。それぞれ言いたいことはあるのかもしれませんが、お子さんのためにも、変なことで話題にならぬよう、あえて沈黙を貫いているのでしょう」

2人はパートナーとしてすでに新たな道を歩んでいた──。