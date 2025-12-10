目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』の公開日が2026年4月29日に決定し、あわせて特報映像が公開された。

参考：坂本太郎の“激変”をどう再現？ 実写版『SAKAMOTO DAYS』成功を左右する2つのポイント

原作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名コミック。全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う。1月より放送開始されたアニメは、Netflixでの全世界配信では初週にして驚異の860万回視聴を記録し、日本国内では1060万回以上の視聴数を記録。グローバルランキングでも2位、5カ国で1位、67カ国でトップ10入りを果たすなど、全世界で爆発的な人気を誇っている。

主人公である最強の殺し屋・坂本太郎役で主演を務めるのは、Snow Manの目黒。伝説の殺し屋を引退後、家族を愛する平和な日常を過ごすうちに推定体重140kgのふくよかなボディになり、圧倒的な強さと包容力を備える坂本と、本気モードになるとカロリーが大量消費され、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本を演じる。監督は、『銀魂』シリーズ、『今日から俺は!!劇場版』などの福田雄一が務めた。

公開された特報映像では、目黒演じる“スマートな坂本”と“ふくよかな坂本”、そして朝倉シン（高橋文哉）の手に汗握るアクションシーンの数々をが捉えられている。坂本がこよなく愛する妻の葵（上戸彩）と大事な一人娘の花（吉本実由）との平和な日常も映し出されながら、その一方で懸賞金をかけられた坂本が悪党と戦う不穏な日常の始まりが確認できる。目黒は、推定体重140kgのふくよかな体型の坂本の撮影日は、毎日約4時間かけて施された特殊メイクにより驚異的な変貌を遂げ、正反対な“スマートな坂本”と“ふくよかな坂本”を体現したという。

（文＝リアルサウンド編集部）