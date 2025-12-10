Mrs. GREEN APPLEが冬のドイツで3人だけのクリスマスパーティー！『ANOTHER SKY』1時間SPに登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEが、12月20日放送の日本テレビ『Google Pixel presents ANOTHER SKY』1時間スペシャルに登場する。

■3人それぞれの単独行動にも密着

毎年メンバーだけでクリスマス会を開いているMrs. GREEN APPLEが、デビュー10周年を迎えた2025年、世界最大規模と言われるクリスマスマーケットが開かれる冬のドイツで、3人だけのクリスマスパーティーを行う。

フランクフルトに到着した3人はドイツを代表する名所や文化に触れ、伝統料理を味わうなどドイツを堪能。さらにメンバーそれぞれの単独行動にも密着。大森元貴は「哲学」、若井滉斗は「サッカー」、藤澤涼架は「フルート」にまつわる場所を訪れる。

さいごは3人揃ってクリスマスマーケットへ。3人だけのクリスマスパーティーで、メンバーそれぞれの今の想いと、これから見据える未来を語り合う。

■番組情報

日本テレビ『Google Pixel presents ANOTHER SKY SP』

12/20（土）23:00～24:00

MC：今田耕司、堀田真由

ゲスト：Mrs. GREEN APPLE

■リリース情報

2025.12.08 ON SALE

DIGITAL ALBUM『10 -Instrumentals-』

■関連リンク

『Google Pixel presents ANOTHER SKY SP』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/anothersky/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/