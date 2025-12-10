Mrs. GREEN APPLEが冬のドイツで3人だけのクリスマスパーティー！『ANOTHER SKY』1時間SPに登場
Mrs. GREEN APPLEが、12月20日放送の日本テレビ『Google Pixel presents ANOTHER SKY』1時間スペシャルに登場する。
■3人それぞれの単独行動にも密着
毎年メンバーだけでクリスマス会を開いているMrs. GREEN APPLEが、デビュー10周年を迎えた2025年、世界最大規模と言われるクリスマスマーケットが開かれる冬のドイツで、3人だけのクリスマスパーティーを行う。
フランクフルトに到着した3人はドイツを代表する名所や文化に触れ、伝統料理を味わうなどドイツを堪能。さらにメンバーそれぞれの単独行動にも密着。大森元貴は「哲学」、若井滉斗は「サッカー」、藤澤涼架は「フルート」にまつわる場所を訪れる。
さいごは3人揃ってクリスマスマーケットへ。3人だけのクリスマスパーティーで、メンバーそれぞれの今の想いと、これから見据える未来を語り合う。
■番組情報
日本テレビ『Google Pixel presents ANOTHER SKY SP』
12/20（土）23:00～24:00
MC：今田耕司、堀田真由
ゲスト：Mrs. GREEN APPLE
■リリース情報
2025.12.08 ON SALE
DIGITAL ALBUM『10 -Instrumentals-』
■関連リンク
『Google Pixel presents ANOTHER SKY SP』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/anothersky/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/