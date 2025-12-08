この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

夫の「離婚したい」は本心？ 売り言葉に買い言葉？ 言葉より重要な“本気度”を見抜く5つのサイン

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「夫の本心が分からない…離婚か修復か迷った時の“本気度チェック”」と題した動画を公開。夫から突然「離婚したい」と告げられた際、その言葉が本心なのか、あるいは単なる感情的な発言なのか分からず戸惑う人に向け、夫の「本気度」を見極めるための具体的な視点を紹介した。



岡野氏は、夫婦関係の相談の中で「夫の気持ちが分からない」という声が最も不安を強める要因になっていると指摘。相手の本心が見えないと憶測が膨らみ、焦りや疑念に支配されやすくなると説明した。その上で、「大切なのは言葉ではなくて態度と行動を手掛かりに見極めること」だと述べ、夫の本心を探る5つの重要な視点を挙げた。



1つ目は「責任を自覚しているか」。浮気や暴言など、夫側に夫婦関係を揺るがす原因がある場合、夫がその事実を認めているかが最初のポイントだという。岡野氏は、真摯な謝罪や反省の言葉があれば修復の可能性は十分に残っているが、一方で「お前も悪い」などと責任を転嫁するような状態であれば、まだ向き合う姿勢が整っていないと判断できると解説した。



2つ目は「話し合いに応じようとするか」。今後について話し合いたいと伝えた際に、夫が応じる態度を見せるかは大きな判断材料になるという。たとえ短時間でも対話しようとするならば、まだ関係を見直す余地があるとした。逆に、完全に逃げるような態度であれば、本気で離婚を考えているか、そうでなくとも話し合いができる段階ではないと氏は語る。



3つ目は「別れたくない理由が依存なのか本心なのか」。夫が離婚を望まない場合でも、その理由を丁寧に確認することが必要だと指摘。「家事が困る」「一人では生活が成り立たない」といった生活面での依存が理由であれば、それは愛情ではなく、妻を便利な存在として見ている可能性があるという。対して、「もう一度やり直したい」「自分が変わりたい」といった未来に向けた意思が見える場合は、本心から関係の再構築を望んでいる有効なサインだと説明した。



4つ目として、当事者だけでは感情が絡まり本音を引き出せないケースも多いため、「専門家を介することで本音が見えることもある」と、第三者の力を借りる有効性にも言及した。



そして最も重要な5つ目のポイントとして、岡野氏は「自分の気持ちを明確にすること」を挙げた。夫の気持ちを確かめる前に、自分自身が「修復を望んでいるのか、離婚を選ぶ覚悟があるのか」という軸をしっかり持つことが不可欠だという。自分の軸が曖昧なままだと、相手の言葉に振り回され、迷いが深まってしまうと警鐘を鳴らした。



夫の言葉一つひとつに一喜一憂するのではなく、今回紹介されたポイントを参考に、冷静に相手の行動や態度を観察し、自分自身の気持ちと向き合うことが、後悔のない選択につながるだろう。