¡¡»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂåÉ½Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç£·Æü¡¢Î©²ñ±éÀâ²ñ¤¬Âçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Î©¸õÊä¤·¤¿È¬È¨°¦½°±¡µÄ°÷¤¬¡Ö±ÊÅÄÄ®¤ÎÃæ¿´¤Ç°¦¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡È¬È¨»á¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÆ±ÅÞ¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¡£ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¡£±éÀâ²ñ¤Ç¤Ï¿È¤Î¾åÏÃ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ù¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Ê¤ó¤ÇÂåÉ½Áª½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»ý¤Ä¥Þ¥¤¥¯¤Î¼ïÎàÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²È¤¬ÉÏË³¤Ç¡¢¤Ç¤âÊÙ¶¯¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ØÄïÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤éÂç³Ø¹Ô¤«¤ì¤Ø¤ó¤ï¡£Â´¶È¤·¤¿¤éÆ¯¤¤¤Æ¤Í¡Ù¤ÈÊì¿Æ¤«¤é¾×·â¤Î°ì¸À¤Ç¡¢²ù¤·¤¯¤Æ·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤ó¤À¤È¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÄÉ²Ã¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤éÁª¤Ð¤ì¤º¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£±Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¹ñÌ±À¸³è¤Î¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÄË´¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤À¤Ã¤¿¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç£²Ç¯¤°¤é¤¤¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¥Á¥¥óÇä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ÎÍ½Ìó¼è¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Î¥ë¥Þ¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ª¤»¤Á¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯±Û¤·¤·¤Æ¡¢£²·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´¬¤¤º¤·Çä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡£¤³¤Î´¶¤¸¤òÈ©´¶³Ð¤Ç¹ñ²ñ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤¬¹ñ²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤À¤«¤é¿·¤·¤¤Ë¡Î§¤¬·è¤Þ¤ë»þ¤ËÂç¿Ã¤ËÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤ËÍø¸¢¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¡£¾®Àô¤µ¤ó¤¬ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÇÀ¶¨²òÂÎ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤ÈÄ¾¤ËÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£°Õ³°¤ÈÀ¯¼£²È¤µ¤ó¤Ï¸¤¤¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤ì¤¤¤ï¤Ï¤É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½îÌ±´¶³Ð¤Ç¤Î¼Áµ¿¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ì¤¤¤ï¤ÎÍýÇ°¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¶¦Í¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¡£±ÊÅÄÄ®¤ÎÃæ¿´¤Ç°¦¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Âçºå¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÈ¬È¨°¦¡ª¡×¤ÈÃÏ¸µÁª½Ð¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Ä°½°¤Ë»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½Áª¤Ë¤Ï»³ËÜ»á¡¢È¬È¨»á¤Î¤Û¤«¡¢ºå¸ýÄ¾¿Í½°±¡µÄ°÷¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÀÄÌø¸÷Î¼»á¡¢¹â¹»À¸¤Î¼Ä¸¶°ìµ³»á¤Î£µ¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£