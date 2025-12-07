ÌÚÆîÀ²²Æ¡È·ëº§¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¡É¸ì¤ë¡Ö24»þ´Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»þ´Ö»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¡Ä¡×
½÷Í¥¤ÎÌÚÆîÀ²²Æ¡Ê40ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡ª¡©¡×¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È·ëº§¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÌÚÆî¤Ïº£²ó¡¢ÃçÎÉ¤··ÝÇ½¿Í¤¬¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë´ë²è¡ÖÆüµ¢¤ê¤×¤é¤Ã¤È¤ê¤Ã¤×¡×¤Ë¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ç10Âå¤Îº¢¤«¤éÄ¶ÃçÎÉ¤·¤À¤È¤¤¤¦¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤È¶¦¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÀÅ²¬¤ÎÇ®³¤¡¦°ËÅìÎ¹¤Ø¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¦¶ÌÌÚ¹¨¡Ê45ºÐ¡Ë¤È¤Î·ëº§À¸³è¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡ÈÊì¡É¤È¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤âÃæ¿´¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹ÌÚÆî¡£¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¤½¤Î·èÃÇ¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤½¤ì¤òÁÛÁü¤·¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¤Î¡© ·ëº§¡¢½Ð»º¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢ÌÚÆî¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢ÆÈ¿È¤À¤È¤µ¡¢24»þ´ÖÁ´Éô¼«Ê¬¤Ë»È¤¨¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡¹¤â¤¤¤ë¤È¤â¤Á¤í¤ó»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤¹¤´¤¤Ë°¤¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£Ê¬¤«¤ë¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä¤â¤·¤ß¤¸¤ß¤È¡Ö¡ÄÊ¬¤«¤ë¤è¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Èð÷¤¯¡£
ÌÚÆî¤Ï¡Ö24»þ´Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»þ´Ö»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤Ë°¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¡£¼þ¤ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê·ëº§¤È¤«¤·¤Æ¤Æ¤µ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡£¤¹¤Ã¤´¤¤¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ë¤Ï24»þ´Ö¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¡© Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡ª ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Í¤À¤ê¤Ç¤µ¡¢¤¤¤Þ¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ø¼«Ê¬¤Î»þ´ÖÍß¤·¤¤¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡©¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÌÚÆî¤Ë¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ì¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤Ê¤ªµ±¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
