「福田社長は見誤った」松岡昌宏が国分太一問題で覚悟の告白　『鉄腕DASH』存続危機に日テレの回答

説明を拒む日テレの対応に疑問を投げかけた松岡

元TOKIO国分太一（51）の窮状に黙っていられなかったようだ。

元TOKIO松岡昌宏（48）が12月４日発売の「週刊文春」「週刊新潮」の取材に応じ、国分の一連のコンプライアンス違反問題と日本テレビへの思いを激白した。

国分は今年６月、日テレのレギュラー番組『ザ！鉄腕！DASH!!』のスタッフに対するコンプラ違反行為が判明し、同番組を降板。TOKIOも解散に至った。

６ヵ月後の11月26日、国分は代理人を伴い都内で記者会見を開催。被害者に謝罪する一方で、日テレ側からコンプラ違反に該当する行為の説明がないため、身動きが取れない状況であると訴えた。その上で

「答え合わせがしたい」

と計12回連呼。日テレコンプラ担当者によるヒアリングは、別の用件で呼び出された“だまし討ち”に近い形で、面談では身を守るための録音も禁止されたと証言した。これに日テレの福田博之社長は12月１日の定例会見で、

「自らの行為について会見で『心当たりがある』『反省を繰り返している』などと述べている。答え合わせをするまでもない」

と一蹴。会見に出席したスポーツ紙記者に本サイトは話を聞いた。

「完全にボツ交渉。日テレは国分さんが事前に連絡もなく、人権救済の申し立てを行ったことに不信感がある。テレビにとって人権は最も配慮すべきこと。それを踏みにじっているかのような印象を与えたことに憤りを感じているのです。両者の議論は今後も平行線でしょう」

そんななか、口を開いたのが松岡だった。文春と新潮の取材に答え、国分の記者会見の感想、そしてコンプラ違反に関する説明を拒む日テレの対応に疑問を投げかけた。

詳細は割愛するが、松岡の主張は自分も同じTOKIOの一員。日テレでは30年にわたり『鉄腕DASH』に出演している。しかし、日テレからは国分の件に対して説明の場を設けられたことはなく、福田社長は会見で松岡と城島には同番組への出演継続を要望した、というものだった。

STARTO社にとばっちりがいかないようにと

松岡としては“仲間”が切られたのに、同番組に出演し続けることにモヤモヤした思いを抱いていたようだ。文春、新潮では

〈我々は、これからどういう立ち位置で、どういうふうに番組と向き合っていけばいいんだろうというのが率直なところですよね〉

〈説明がないので『一体何なんだ。これは』と〉

などと胸中を明かしている。

日テレにとって『鉄腕DASH』は長年ドル箱コンテンツとして貢献してきた。日曜日の夕方以降は日テレの独壇場で、午後５時の『笑点』から『真相報道バンキシャ！』→『鉄腕DASH』→『世界の果てまでイッテＱ！』という“最強リレー”はおなじみだ。

「福田社長は松岡さんと城島さんの出演継続を明言し、視聴者へ『鉄腕DASHは終わりません』というメッセージを送ったのでしょうが、松岡さんのインタビューを読む限り、松岡さんと城島さんは置いてけぼりのような感覚だったと思います。国分さん降板の説明はなく『出てください』の一点張りですから、モチベーションの維持も難しかったようです」（前出のスポーツ紙記者）

松岡は今回の取材を受ける前に、エージェント契約を結んでいた『STARTO ENTERTAINMENT』を退所し、独立。城島もまた個人事務所を立ち上げる予定だという。

「STARTO社にとばっちりがいかないよう考えた、松岡さんらしい判断。ウラを返せば、退路を断って週刊誌の取材に答えているのですから、相当な覚悟でしょう。松岡さんと城島さんが同時に番組を離れるとなれば、看板だったTOKIOのメンバーが一人もいなくなってしまう。業界では『鉄腕DASH』の打ち切りも現実味を帯びてきています」（テレビ局関係者）

同番組は途中で山口達也（53）と長瀬智也（47）が抜け、最近はSTARTO社のタレントも多く出演しているが、“TOKIOありき”なのは変わらない。

そこで本サイトは日本テレビに『鉄腕DASH』打ち切りの可能性について質問すると、

〈『ザ！鉄腕！DASH!!』につきましては、番組終了の予定はございません。〉

と回答した。内情を知る芸能プロダクション関係者によると、

「松岡さん、城島さんとSTARTO社の関係はいまも良好。むしろ、STARTO社内部でも今回の日テレの対応に違和感を持つ人のほうが多い。国分さんを慕っている後輩もたくさんいる。福田社長はまさか松岡さんがここで動くとは思わなかったのではないか。TOKIOの結束を見誤った。日テレはどういう局なのか、芸能界全体が注視している」

という。松岡の覚悟の訴えに日テレはどう反応するか――。