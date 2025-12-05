＜動意株・５日＞（大引け）＝弁護士ＣＯＭ、テクノロジー、ノーリツなど ＜動意株・５日＞（大引け）＝弁護士ＣＯＭ、テクノロジー、ノーリツなど

弁護士ドットコム<6027.T>＝３連騰。法律相談サイトの運営を祖業とするが、近年はＩＴソリューションへと事業領域を広げ、電子契約サービス「クラウドサイン」で国内トップクラスのシェアを持つ。企業のデジタル化の流れを捉え、業績は高成長路線をまい進している。先月発表した上期決算では営業利益が前年同期比ほぼ倍増の１０億８４００万円と急拡大。３期連続最高益予想の通期計画（２０億円）に対して順調な進捗をみせている。直近まで冴えない動きを続けてきた同社株だが、好決算を改めて評価する形で足もと買いが入っているようだ。同社は今月４日付でグロースからプライムへ市場変更した。パッシブ系資金が流入するとみられるほか、プライム昇格によって海外勢や大口の市場参加者の投資対象により選ばれやすくなった面もあり、これも株価の追い風要因として意識されていそう。



テクノロジーズ<5248.T>＝後場強含む。きょう正午ごろ、子会社のエコ革が三菱ＨＣキャピタル<8593.T>傘下の三菱ＨＣキャピタルエナジーと太陽光発電事業の開発に関する業務提携契約を締結したと発表しており、株価の刺激材料になったもようだ。東北電力<9506.T>管内を開発対象エリアとし、１年間に総開発容量１０メガワットを目指す。



ノーリツ<5943.T>＝続伸。４日の取引終了後に、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益が３０億円から４０億円（前期比６７．２％増）へ、純利益が２４億円から３１億円（同２９．３％減）へ上方修正したことが好感されている。中国の市況低迷による海外事業の売上高の減少により、売上高は２０５０億円から２０２０億円（同０．１％減）へ下方修正したものの、生産性の改善や販管費の抑制などにより利益は上方修正した。



Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A.T>＝急伸。同社は慶応大学発のバイオベンチャー。今年９月末にデンマーク製薬大手のノボノルディスク＜NVO＞との提携関係の解消を発表し、株価は急落を余儀なくされ、その後はレンジ相場に移行した。１１月には他家ｉＰＳ細胞由来心筋球の「ＨＳ－００５」を、投与カテーテルシステムを用いて患者の心筋内に投与する第１相・第２相企業治験について、医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）による治験届の調査の完了を発表。新たな治験開始に取り組んでいる。１２月に入ると株価はレンジ下限に接近する動きをみせ、値頃感が意識されたもよう。更に国内大手証券が４日付でハートシードに関して強気評価で新規にカバレッジをする動きがあり、同社株に対して強い刺激材料となった。



ユー・エム・シー・エレクトロニクス<6615.T>＝急速人気化でストップ高。４日の取引終了後、中国の連結子会社が同国の自動運転技術会社であるＳｈｅｎｚｈｅｎ Ｚｈｕｏｙｕ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＺＹＴ）社から、先進運転支援システム（ＡＤＡＳ）製品の広角カメラやＬｉＤＡＲ（ライダー）を統合型オールインワンセンサーのＰＣＢアッセンブリーを新規に受注したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。ＺＹＴは中国の主要自動車メーカーに製品を提供しており、ＵＭＣエレの中国子会社は主要パートナーとして、ＡＤＡＳ製品の電子機器受託製造サービスを提供していく。



リガク・ホールディングス<268A.T>＝３連騰で年初来高値を更新。４日の取引時間中に発表した子会社リガクによる次世代半導体向け計測装置「ＸＴＲＡＩＡ（エクストライア）ＭＦ－３４００」の販売開始が引き続き材料視されている。同装置は、次世代メモリチップやＡＩ向け高速デバイスの量産に不可欠な材料の評価を高精度に行うもので、測定能力が従来機の最大２倍に向上したほか、ナノレベルの厚みを非破壊で測定できることや１台で複数の分析が可能なことなどが特徴。既にキオクシアホールディングス<285A.T>傘下のキオクシア及びキオクシア岩手の３ＤＮＡＮＤフラッシュメモリ量産ラインへの導入が決定しているほか、ＤＲＡＭ及びロジック半導体メーカー各社でも採用検討が進んでおり、会社側によると２６年度には前モデルと合わせて６０億円超の売上高を見込むとしている。



出所：MINKABU PRESS