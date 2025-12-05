弁護士ＣＯＭは３連騰、好決算評価で見直し買いも 弁護士ＣＯＭは３連騰、好決算評価で見直し買いも

弁護士ドットコム<6027.T>は３連騰。法律相談サイトの運営を祖業とするが、近年はＩＴソリューションへと事業領域を広げ、電子契約サービス「クラウドサイン」で国内トップクラスのシェアを持つ。企業のデジタル化の流れを捉え、業績は高成長路線をまい進している。先月発表した上期決算では営業利益が前年同期比ほぼ倍増の１０億８４００万円と急拡大。３期連続最高益予想の通期計画（２０億円）に対して順調な進捗をみせている。



直近まで冴えない動きを続けてきた同社株だが、好決算を改めて評価する形で足もと買いが入っているようだ。同社は今月４日付でグロースからプライムへ市場変更した。パッシブ系資金が流入するとみられるほか、プライム昇格によって海外勢や大口の市場参加者の投資対象により選ばれやすくなった面もあり、これも株価の追い風要因として意識されていそう。



