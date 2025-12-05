脳腫瘍を発症し23年7月に28歳の若さで死去した元阪神タイガースの横田慎太郎選手の軌跡を描いた「栄光のバックホーム」が11月28日に公開された。初日から3日間で動員16万人、興収2億2600万円をあげ、11月28日〜30日の「国内映画ランキング」（興行通信社）の2位に初登場。好調なスタートを切った。

【もっと読む】矢沢永吉&甲斐よしひろ“70代レジェンド”に東京の夜が熱狂！鈴木京香もうっとりの裏で「残る不安」

同作でダブル主演を務めたのは、横田選手役の俳優の松谷鷹也（31）と、横田選手の闘病を支える母親役の鈴木京香（57）。映画業界関係者はこう話す。

「鈴木さんにとっては久々に『当たった』といえる作品ではないでしょうか。これまでの主演作では、自身が前面に出る役が多かったのですが、今作では、息子を献身的にサポートする母親役。年齢を重ねるにつれて演じる役も変わって来ました」（映画業界関係者）

確かに21年のNHK連続テレビ小説「おかえりモネ」では主人公の母親役を演じるなど、年齢を重ねるにつれて母親役も舞い込むようになり、役の幅は広がっていた。

しかし23年7月期のドラマ「この素晴らしき世界」（フジテレビ）で主演が予定されていたが、クランクイン直後に体調不良のため降板。具体的な病名は明かされなかったが、しばらくは治療に専念するとして、表舞台から遠かっていた。結局、同ドラマは若村麻由美（58）が代役を務めたが、鈴木にとっては無念の降板だったようだ。

その後、24年3月に、木村拓哉主演の「グランメゾン東京」スペシャルドラマ（TBS系）で女優の仕事を再開したことを公式インスタグラムで報告。その後、25年春クールには、「PJ 〜航空救難団〜」（テレビ朝日系）などにも出演したが、今回は復帰後、初の主演映画の公開となった。

鈴木といえば、かねて俳優の長谷川博己（48）との交際が報じられおり、長谷川が主演した大河ドラマ「麒麟が来る」（20年）のクランクアップ後や、22年に自宅邸宅の改修工事した後など、そのたびごとに、「ついにゴールインか」と芸能マスコミが色めきたってきた経緯がある。

「長谷川との交際は続いているようで、療養中も長谷川が甲斐甲斐しく支えていたようです。2人で過ごす時間を大事にしているので、仕事のペースは以前よりセーブしているようですが、役の幅を広げ、主役にこだわらなくなったことで、女優として力強く生き残っています。特に今は、事実婚状態で入籍にはこだわっていないように見えます」（テレビ局関係者）

まずは、久しぶりの主演映画がどこまで数字を伸ばすかが注目される中、プライベートについては、決して焦ってはいないと言うことのようだ。

◇ ◇ ◇

鈴木京香と長谷川博己についての最新ニュースは、関連記事【もっと読む】【さらに読む】などで詳しく報じている。