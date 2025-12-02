195cm長身、規格外な20歳モデルの“誰もが知る母親”とは。すでに日本を代表するモデルに
お台場で射的などに興じて、両手で鷲掴むハンバーガーに思いきりかぶり付く。そんな楽しい様子を捉えた数ショットをInstagram上にアップすれば、たちまちネットニュースになる。
今年6月にミラノのファッションウィークデビューを果たしたばかりのモデル・冨永章胤（あきつぐ）の投稿（10月16日）だ。すでにスーパーモデルの風格があるのは、“血筋”によるものだろうか？
“イケメン・サーチャー”こと、コラムニスト・加賀谷健が、冨永章胤にときめきながら、その圧倒的“スタイル”を解説する。
◆50ルック目に登場した冨永章胤
芸術表現には「ルック」という独特な用語がある。映像（特に映画）の世界では、緻密な撮影と照明で設計される画面のスタイルを意味する。ファッションの世界なら、モデルがまとう服飾全体のスタイルくらいに理解したらいいだろう。
また、ファッションショーではランウェイモデルの出演順を「○○ルック目」といったりする。今年6月22日（現地時間）、ミラノのファッションウィーク（日本のメディアではミラノコレクションと呼ばれるが、現地正式名称はミラノ・モーダ）開催中にプラダのショーで50ルック目に登場したのが、冨永章胤だった。
2022年にモデル活動を開始。さらに2023年にMEN’S NON-NOオーディションでグランプリを受賞した。冨永にとってミラノでのショーが、ミラノ・モーダデビューであると同時に海外のランウェイに初めて立ったということになる。現在20歳。海外で本格的にモデル活動中であり、ショーに出演するためのキャスティングを受ける日々を送っているのだろう。
身長は195センチ。キャスティング後のフィッティングでは、きっとどんな世界的ブランドの服でも彼にフィットしてしまうのではないかと想像する。
◆圧倒的“スタイル”を誇る日本人モデルとして
そう、冨永章胤には見る者の想像力を掻き立てる豊かな存在感がある。月並みにいって規格外。プラダのショーで話題になったルックを見ると、何等身あるんだか計算すらできない。まず目を引くブルーのショーツ。ゆったり目なのか、ぱつぱつなのか。というか、何というルック名なの？
足が長過ぎるのか。それとも彼にフィットするショーツ自体が短過ぎるのか。サイズ感がバグってくる。エキセントリックなショーツをとてつもなくスタイルがいい身体で平然と着こなす。信じがたい。実際、SNS上ではほとんど悲鳴に近いような感嘆と驚嘆のコメントが散見されたくらいだ。
でも単にスタイルがいいよねという単純なことではもちろんない。冨永章胤その人自体が、ルック名というのか、ファッションそのものというのか。
あるいは、ファッションの化身ともいうべき圧倒的“スタイル”を誇る日本人モデルとして、ファッション史にその名を刻んでくれるのではないか？
◆スーパーモデルの風格は血筋？
6月のうちにミラノからパリへ。6月26日に今度はパリでISSEY MIYAKEによるメンズブランド IM MENのショーに出演した。本人のInstagram投稿（10月15日投稿）のキャプションに「人生初のFirst Look」とあるように、このショーではなんと1ルック目に登場した。
陶芸作品からインスパイアされたコレクションの数々。冨永章胤がまとうのは、陶器を模したような色合い、柄、形状で、トップとボトムのコントラストがあざやか過ぎる。トップからのぞく彼のシャープな左目の眼差しは、あまりにも美しい。やはり超人なのか。
今年海外のショーでデビューしたばかりとはいえ、すでにスーパーモデルの風格がある。それもそのはず。冨永章胤は、17歳でニューヨークファッションウィークにデビューした冨永愛の息子なのである。
章胤という名前の「胤」は、血筋を意味する。日本を代表する未来の世界的スーパーモデルの爆誕に心ときめくばかりだ。
＜文／加賀谷健＞
【加賀谷健】
コラムニスト／アジア映画配給・宣伝プロデューサー／クラシック音楽監修
俳優の演技を独自視点で分析する“イケメン・サーチャー”として「イケメン研究」をテーマにコラムを多数執筆。 CMや映画のクラシック音楽監修、 ドラマ脚本のプロットライター他、2025年からアジア映画配給と宣伝プロデュース。日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業 X：@1895cu
今年6月にミラノのファッションウィークデビューを果たしたばかりのモデル・冨永章胤（あきつぐ）の投稿（10月16日）だ。すでにスーパーモデルの風格があるのは、“血筋”によるものだろうか？
“イケメン・サーチャー”こと、コラムニスト・加賀谷健が、冨永章胤にときめきながら、その圧倒的“スタイル”を解説する。
芸術表現には「ルック」という独特な用語がある。映像（特に映画）の世界では、緻密な撮影と照明で設計される画面のスタイルを意味する。ファッションの世界なら、モデルがまとう服飾全体のスタイルくらいに理解したらいいだろう。
また、ファッションショーではランウェイモデルの出演順を「○○ルック目」といったりする。今年6月22日（現地時間）、ミラノのファッションウィーク（日本のメディアではミラノコレクションと呼ばれるが、現地正式名称はミラノ・モーダ）開催中にプラダのショーで50ルック目に登場したのが、冨永章胤だった。
2022年にモデル活動を開始。さらに2023年にMEN’S NON-NOオーディションでグランプリを受賞した。冨永にとってミラノでのショーが、ミラノ・モーダデビューであると同時に海外のランウェイに初めて立ったということになる。現在20歳。海外で本格的にモデル活動中であり、ショーに出演するためのキャスティングを受ける日々を送っているのだろう。
身長は195センチ。キャスティング後のフィッティングでは、きっとどんな世界的ブランドの服でも彼にフィットしてしまうのではないかと想像する。
◆圧倒的“スタイル”を誇る日本人モデルとして
そう、冨永章胤には見る者の想像力を掻き立てる豊かな存在感がある。月並みにいって規格外。プラダのショーで話題になったルックを見ると、何等身あるんだか計算すらできない。まず目を引くブルーのショーツ。ゆったり目なのか、ぱつぱつなのか。というか、何というルック名なの？
足が長過ぎるのか。それとも彼にフィットするショーツ自体が短過ぎるのか。サイズ感がバグってくる。エキセントリックなショーツをとてつもなくスタイルがいい身体で平然と着こなす。信じがたい。実際、SNS上ではほとんど悲鳴に近いような感嘆と驚嘆のコメントが散見されたくらいだ。
でも単にスタイルがいいよねという単純なことではもちろんない。冨永章胤その人自体が、ルック名というのか、ファッションそのものというのか。
あるいは、ファッションの化身ともいうべき圧倒的“スタイル”を誇る日本人モデルとして、ファッション史にその名を刻んでくれるのではないか？
◆スーパーモデルの風格は血筋？
6月のうちにミラノからパリへ。6月26日に今度はパリでISSEY MIYAKEによるメンズブランド IM MENのショーに出演した。本人のInstagram投稿（10月15日投稿）のキャプションに「人生初のFirst Look」とあるように、このショーではなんと1ルック目に登場した。
陶芸作品からインスパイアされたコレクションの数々。冨永章胤がまとうのは、陶器を模したような色合い、柄、形状で、トップとボトムのコントラストがあざやか過ぎる。トップからのぞく彼のシャープな左目の眼差しは、あまりにも美しい。やはり超人なのか。
今年海外のショーでデビューしたばかりとはいえ、すでにスーパーモデルの風格がある。それもそのはず。冨永章胤は、17歳でニューヨークファッションウィークにデビューした冨永愛の息子なのである。
章胤という名前の「胤」は、血筋を意味する。日本を代表する未来の世界的スーパーモデルの爆誕に心ときめくばかりだ。
＜文／加賀谷健＞
【加賀谷健】
コラムニスト／アジア映画配給・宣伝プロデューサー／クラシック音楽監修
俳優の演技を独自視点で分析する“イケメン・サーチャー”として「イケメン研究」をテーマにコラムを多数執筆。 CMや映画のクラシック音楽監修、 ドラマ脚本のプロットライター他、2025年からアジア映画配給と宣伝プロデュース。日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業 X：@1895cu