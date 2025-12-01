¡Ö¥ß¥¹SFC2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢½©ÅÄ¼ãºÚ¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡ÚÂç³Ø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/01¡Û¡Ö¥ß¥¹SFC2025¡×¥¨¥ó¥È¥ê¡¼No.4¤Î½©ÅÄ¼ãºÚ¡Ê¤¢¤¤¿¡¦¤ï¤«¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤âÈþÃËÈþ½÷Â·¤¤¡Ö¥ß¥¹¥ß¥¹¥¿¡¼SFC¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È
³ØÉô¡¿³ØÇ¯¡§Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¡¿3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§»³¸ý¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§6·î14Æü
¼ñÌ£¡§¤ªÍÎÉþ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏÍÎÉþ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÍ§¿Í¤ËÍê¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡ª·ë¹½Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃµ»¡§±Ñ¸ì¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡ª¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é³¤³°¤ÎÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë»Ï¤á¤¿±Ñ¸ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç12Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÁê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ëÉ½¸½¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï³°¹ñ¸ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢»ä¤Î°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¿©¤Ù¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤Ï¤È¤Æ¤âº¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¤Ï¤ï¤«¤á¤´ÈÓ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊì¤Î¼êÎÁÍý¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§Fake it till you make it¡Ê¤Ê¤ê¤¤ë¤³¤È¤ÇËÜÊª¤Ë¶á¤Å¤¯¡Ë¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤È¤¤Î¼«Ê¬¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¡ÖBlock Blast¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò°ìÎó¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾Ã¤¹¥Æ¥È¥ê¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡ª¤¤¤È¤³¤È¥¹¥³¥¢¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹âÆÀÅÀ¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁ÷¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤È¤³¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¶¯¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¤·¤«¤â¤â¤¦¤¹¤°¼õ¸³À¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂô»³¥²¡¼¥à¤·¤Æ¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡ª
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç³ØÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Î±äÄ¹¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î°ìÌÌ¤ò¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¤ÎÉñÂæ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ëÄ©Àï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
»ä¤Î¶¯¤ß¤Ï¡ÖÇ´¤ê¶¯¤µ¡×¤È¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¡×¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ä³¤³°À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÄü¤á¤ºÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÉð´ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤ä¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢È©¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÈþ¤ÎÈë·í¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¶á¤ÏËõÃã¥Ñ¥Ã¥¯¤ÈÅ¥¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÈ©¤¬¥¹¥Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£µ¤Ê¬¤Þ¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥±¥¢¤Î»þ´Ö¤Ï¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤¹¤´Ë«Èþ¥¿¥¤¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æ´¤ì¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ç¤¹¡£²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»ÑÀª¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥¢¥ì¥óÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤ËÌ´¤äÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Èá¤·¤¤¤³¤È¤ä¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë»þ¡¢»ä¤ÏÌµÍý¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤»¤º¡Öº£Æü¤Ï¼«Ê¬¤ò»×¤¤¤¤ê´Å¤ä¤«¤¹Æü¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µã¤¤¿¤¤»þ¤Ïµã¤¤¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¾¯¤·¤º¤Ä¸µµ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¾æÉ×¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë»þ´Ö¤â¿ÍÀ¸¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ä¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Íè¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿´¤ò²¹¤«¤¯¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤äÉ½¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î°ìÆü¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢½©ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥º¥Ð¥ê¡ª¡Ö°ú¤´ó¤»¤ÎË¡Â§¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¹ÔÆ°¤¬È¼¤¤¡¢Ì´¤Ë¶á¤Å¤±¤ë½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì´¤ò¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤ë°ìÈÖ¤ÎÎÏ¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢Â¾Âç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÂ³¡¹¤ÈÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾¡§¥ß¥¹¥ß¥¹¥¿¡¼SFC¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025 supported by TGC CAMPUS
¡¦¼çºÅÃÄÂÎÌ¾¡§¥ß¥¹¥ß¥¹¥¿¡¼SFC¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§TGC CAMPUS
¡¦ÅêÉ¼½ªÎ»Æü¡§2025Ç¯12·î13Æü9»þ00Ê¬
¡¦ËÜÈÖÆü¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤âÈþÃËÈþ½÷Â·¤¤¡Ö¥ß¥¹¥ß¥¹¥¿¡¼SFC¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È
¢¡½©ÅÄ¼ãºÚ¡Ê¤¢¤¤¿¡¦¤ï¤«¤Ê¡Ë¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³ØÉô¡¿³ØÇ¯¡§Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¡¿3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§»³¸ý¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§6·î14Æü
¼ñÌ£¡§¤ªÍÎÉþ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏÍÎÉþ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÍ§¿Í¤ËÍê¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡ª·ë¹½Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃµ»¡§±Ñ¸ì¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡ª¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é³¤³°¤ÎÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë»Ï¤á¤¿±Ñ¸ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç12Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÁê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ëÉ½¸½¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï³°¹ñ¸ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢»ä¤Î°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¿©¤Ù¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤Ï¤È¤Æ¤âº¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¤Ï¤ï¤«¤á¤´ÈÓ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊì¤Î¼êÎÁÍý¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§Fake it till you make it¡Ê¤Ê¤ê¤¤ë¤³¤È¤ÇËÜÊª¤Ë¶á¤Å¤¯¡Ë¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤È¤¤Î¼«Ê¬¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¡ÖBlock Blast¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò°ìÎó¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾Ã¤¹¥Æ¥È¥ê¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡ª¤¤¤È¤³¤È¥¹¥³¥¢¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹âÆÀÅÀ¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁ÷¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤È¤³¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¶¯¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¤·¤«¤â¤â¤¦¤¹¤°¼õ¸³À¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂô»³¥²¡¼¥à¤·¤Æ¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡ª
¢¡¡Ö¥ß¥¹SFC2025¡×No.4½©ÅÄ¼ãºÚ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç³ØÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Î±äÄ¹¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î°ìÌÌ¤ò¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¤ÎÉñÂæ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ëÄ©Àï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
»ä¤Î¶¯¤ß¤Ï¡ÖÇ´¤ê¶¯¤µ¡×¤È¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¡×¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ä³¤³°À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÄü¤á¤ºÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÉð´ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤ä¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢È©¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÈþ¤ÎÈë·í¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¶á¤ÏËõÃã¥Ñ¥Ã¥¯¤ÈÅ¥¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÈ©¤¬¥¹¥Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£µ¤Ê¬¤Þ¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥±¥¢¤Î»þ´Ö¤Ï¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤¹¤´Ë«Èþ¥¿¥¤¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æ´¤ì¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ç¤¹¡£²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»ÑÀª¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥¢¥ì¥óÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤ËÌ´¤äÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡½©ÅÄ¼ãºÚ¤µ¤ó¤¬Èá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊýË¡
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Èá¤·¤¤¤³¤È¤ä¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë»þ¡¢»ä¤ÏÌµÍý¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤»¤º¡Öº£Æü¤Ï¼«Ê¬¤ò»×¤¤¤¤ê´Å¤ä¤«¤¹Æü¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µã¤¤¿¤¤»þ¤Ïµã¤¤¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¾¯¤·¤º¤Ä¸µµ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¾æÉ×¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë»þ´Ö¤â¿ÍÀ¸¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡½©ÅÄ¼ãºÚ¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ä¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Íè¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿´¤ò²¹¤«¤¯¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤äÉ½¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î°ìÆü¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢½©ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥º¥Ð¥ê¡ª¡Ö°ú¤´ó¤»¤ÎË¡Â§¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¹ÔÆ°¤¬È¼¤¤¡¢Ì´¤Ë¶á¤Å¤±¤ë½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì´¤ò¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤ë°ìÈÖ¤ÎÎÏ¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢Â¾Âç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÂ³¡¹¤ÈÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö¥ß¥¹¥ß¥¹¥¿¡¼SFC¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×³«ºÅ³µÍ×
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾¡§¥ß¥¹¥ß¥¹¥¿¡¼SFC¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025 supported by TGC CAMPUS
¡¦¼çºÅÃÄÂÎÌ¾¡§¥ß¥¹¥ß¥¹¥¿¡¼SFC¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§TGC CAMPUS
¡¦ÅêÉ¼½ªÎ»Æü¡§2025Ç¯12·î13Æü9»þ00Ê¬
¡¦ËÜÈÖÆü¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û