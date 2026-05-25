２５日午前４時半頃、静岡県掛川市国安の菊川河口付近で、釣り人から「菊川河口でプレジャーボートが転覆した」と１１８番があった。乗っていたとみられる同市の男性船長（７９）の行方がわかっておらず、御前崎海上保安署などが付近を捜索している。同署の発表によると、転覆したのは漁船「海英丸」（総トン数２・２トン、長さ８・５９メートル）。漁船は河口西側の浅瀬でひっくり返った状態で発見された。目撃情報によると、